中市「好孕專車」補助最高6千 逾1萬名孕婦受惠

中市推準媽媽產檢搭車補助最高6千元，每趟上限200元，預計受惠人數約1萬1多人。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕少子化時代，願意生育的婦女都要當寶貝，新的一年，台中市政府推動為準媽媽設計的「好孕專車」，最高享6,000元乘車補助，自孕期起至預產期後6個月，可獲得30趟次，每趟上限200元，預估將有1萬1,200名孕媽咪受惠，由於要結合醫院、計程車及台中通APP系統，社會局預估最快明年中實施。

此外，為減輕罹患癌症且有生育需求市民的經濟負擔，自今年1月1日起推出「幸福台中凍卵凍精補助計畫」，提供本人（或配偶）設籍台中市6個月以上且年齡45歲（含）以下的罹癌市民，終身補助1次最高凍卵5萬元或凍精8,000元。

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社會局表示，為照顧辛苦的準媽咪們，一起守護肚子裡的寶寶，市府「好孕專車」計畫預計今年上路，設籍台中市的本國籍孕婦及配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，自孕期起至預產期後6個月，可獲得30趟次（每趟上限200元），依實際搭乘次數最高6000元乘車補助。預估將有1萬1,200名孕媽咪受惠，總經費約7,007萬5,000元。

社會局表示，該項補助不會因為準媽媽生產完就停止，補助從孕期起至預產期後6個月，也就媽媽如果預產期是10月，可補助到第2年的4月，但是若生產日11月，還是以預期產為主，補助到第2年4月，因為系統較為複雜，需要跨局處整合，因此社會局預計最快明年中推動。

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