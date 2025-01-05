健康網》小寒節氣4招養生 山藥栗子羊肉湯溫補暖身！

中醫推薦，山藥栗子羊肉湯做為補腎陽，暖脾胃，還能驅寒濕的藥膳，小寒節氣來吃最對時；圖為情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日進入全年最冷時節「小寒」，同時2025年第一波大陸冷氣團即將到來，下週氣溫將驟降。扶原中醫診所中醫師郭大維在臉書專頁「扶原中醫診所」發文分享，小寒節氣氣候寒冷，寒屬陰邪，最易損傷人體陽氣。因此，小寒養生需遵循「秋冬養陰」的原則，同時注意保護陽氣，以防寒邪入侵；做好4招保暖及5穴位按摩禦寒，或吃山藥栗子羊肉湯來補腎陽，暖脾胃。

小寒養生4招

1. 頭足保暖：頭部為「諸陽之會」，是陽氣聚集的重要部位，腳部則為寒氣易入之處。外出時記得戴帽、圍巾，夜晚睡覺穿襪子，特別是老人、小孩及手腳冰冷者需格外留意。

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2. 運動暖腰背：腰背是人體督脈循行之處，適當運動或曬太陽可促進陽氣流通，增強體質。

3. 叩齒與泡腳：叩齒有助腎氣升發，而溫熱水泡腳能促進血液循環、驅寒暖身，可加入當歸、紅花、雞血藤、桂尖等，煮成藥湯泡增強效果。

4. 揉耳顧腎氣：中醫認為「腎開竅於耳」，冬天經常按摩耳朵，有助於腎臟的保健和氣血的順暢。最常用的3種按摩方式是拉耳垂、提耳尖和摩耳廓。

●拉耳垂：用兩手的拇指、食指同時按摩耳垂，然後向下拉耳垂15-20次，發熱發燙為度。

●提耳尖：用雙手捏住雙耳上部耳輪，適量提拉耳尖，以微微發熱為度。

●摩耳輪：拇指位於耳輪內側，其餘四指位於耳輪外側，揉搓2-5分鐘。

中醫認為「腎開竅於耳」，冬天經常按摩耳朵，有助於腎臟的保健和氣血的順暢；圖為情境照。（圖取自photoAC）

按摩5穴位調氣血

郭大維推薦5大穴位按摩，有助於提升陽氣、抗寒保健：

●百會穴：位於頭頂中央（兩耳尖連線中點），常按可振奮陽氣。

●膻中穴：胸部中央（兩乳頭連線的中點），常按可延年益壽，驅散心中抑鬱之氣、排泄毒氣。

●氣海穴：肚臍下1.5寸，每天早晚按摩腹部可暖丹田，強化體內陽氣。

●風池穴：後頸兩側凹陷處，能促進腦部血液循環，頭腦清晰，舒緩疲勞。

●湧泉穴：腳底前1/3中央凹陷處，刺激此穴可活化內臟、促進血循，增強體力、強精、益氣、提神。

溫補食療 增強耐寒

小寒飲食應以溫潤為主，可適當吃溫熱食材，如羊肉、牛肉、雞肉、腰子，茴香、韭菜、蔥、生薑、大蒜、桂圓、鱔魚、鯰魚等助陽氣升發，提高人體耐寒力；或多吃豆穀乾果食物如刀豆、杏仁、核桃等，提供身體充足熱量禦寒，益腎精、補腎氣，推薦藥膳為山藥栗子羊肉湯：

●食材：羊肉1斤、山藥150克、栗子100克、薑、蔥、胡椒、米酒、鹽適量。

●作法：羊肉洗淨切塊入沸水，汆去血水；將蔥洗淨用刀拍破備用；山藥清水浸透，同羊肉、板栗置鍋中，放適量清水，將其它配料投入鍋中，大火煮沸後改用文火燉至熟爛即可食之。

●功效：補脾胃，益肺腎，還能驅寒濕的藥膳，小寒節氣來吃最對時。

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