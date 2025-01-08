健康網》15火鍋湯底熱量！ 營養師：冠軍麻辣鍋是它的18倍

營養師表示，麻辣鍋熱量高，光是700毫升湯底，就高達810大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷吃鍋好暖和！除了選擇配料、主食外，最重要的是湯底選擇，小心選錯鍋底，暖胃卻胖在身！好食課營養師Titan林世航整理15款火鍋湯底熱量比較，以700毫升來看，熱量最低是昆布鍋，僅35大卡，反之，熱量最高者則為麻辣鍋，竟有810大卡，熱量是昆布鍋底的18倍。

林世航在臉書專頁「好食課」發文分享，近期天冷想吃火鍋，但卻卡在新年擬定減重計畫，無法安心無負擔地吃火鍋？因此以700毫升湯底來比較，整理火鍋湯底熱量圖鑑，帶你從選湯就少一大半熱量。不過，也特別提醒，熱量會視各店家配方不同，而有所差異。

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從圖中可知，15種火鍋湯底中，熱量第1名至3名為：麻辣鍋、番茄鍋、酸菜白肉鍋，熱量依序為810大卡、415大卡、375大卡。至於熱量倒數1-3名則是昆布鍋、味噌鍋、菌菇鍋，3者皆未超過100大卡，依序為35大卡、75大卡、80大卡。

營養師比較15種常見火鍋湯底熱量。（圖取自好食課臉書專頁）

活用「我的餐盤」 國健署教6原則吃鍋

●蔬菜要多吃：依照「我的餐盤」口訣，每餐蔬菜量建議比1拳頭再多一點。由於蔬菜類相較於其他火鍋食材具有低熱量、高營養價值的特性，建議吃火鍋時，可比平常吃更多蔬菜，增加飽足感，同時多攝取當季新鮮蔬菜及各式菇類，其富含纖維素，亦可幫助排便，維持腸道健康。

●全穀雜糧吃適量：「我的餐盤」口訣中提到「飯跟蔬菜一樣多」，每餐飯量建議比1個拳頭再多一點。但吃鍋時不一定會搭配白飯，而是經常搭配各式全穀雜糧類食物，如南瓜、芋頭等根莖類及雜糧類食物，以及麵、冬粉及米粉等。這類食材，相較於飯類，因具有體積較大或煮熟後吸水體積膨脹程度較高之特性，故建議每餐總計可吃到約2個拳頭大。

●肉類選低脂不過量：建議所吃的豆魚蛋肉類食物份量之總和，其大小及厚度約為1個掌心大，並優先選擇豆類及其製品，其次為魚類、海鮮類及蛋類，最後才肉類。若選擇肉類時，建議以白肉（例如雞肉、鴨肉）取代紅肉（例如牛肉、豬肉），並選擇脂肪含量較低部位，例如以里肌肉片取代五花肉片等。

●以水果取代甜點：吃鍋時常選擇冰淇淋作為飯後的甜點，使得已過量攝取的熱量雪上加霜，建議依照「我的餐盤」口訣中的「每餐水果拳頭大」，以1個拳頭大小的水果取代甜點。

國健署建議，選擇火鍋湯頭時，建議以昆布湯取代高熱量、高脂肪及高鈉含量的麻辣湯；示意圖。（圖取自photoAC）

●少油調味選天然：選擇火鍋湯頭時，建議以昆布湯取代高熱量、高脂肪及高鈉含量的麻辣湯；選擇配料時，建議減少使用高熱量、高脂肪含量及高鈉含量的調味料，如沙茶醬、豆瓣醬、胡麻醬等，多選擇蔥、薑、蒜及香菜等新鮮食材提味，並依照「我的餐盤」口訣，搭配1茶匙堅果種子，如花生粉或芝麻粉。

●少糖飲選乳品：含糖飲含大量添加糖及熱量，過量攝取，可能造成肥胖及代謝症候群等疾病發生，建議飲用白開水或無糖茶水，若欲進一步增添風味建議可以搭配乳品。

國健署提醒，若用餐時不小心吃過量，建議其他餐次減量攝取或增加運動量。除了以上原則外，用餐後多花點時間與親朋好友逛街散步，搭乘交通工具回家時，提早幾站下車多走路，增加身體活動的機會，平時更是要保有多運動的好習慣，在享用大餐的同時，仍保有好身材。

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