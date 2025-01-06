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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》低GI早餐助記憶、減疲勞！ 營養師推薦3料理

2025/01/06 06:30

營養師提及，早餐食用低GI食物，有助於穩定血糖，提升記憶、減緩疲勞感；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提及，早餐食用低GI食物，有助於穩定血糖，提升記憶、減緩疲勞感；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，想要活力滿滿，早餐選擇很重要！營養師薛曉晶建議，優先選擇低GI（升糖指數）食物，如低GI燕麥碗、酪梨全麥吐司或希臘優格水果杯，穩血糖的同時，還能提升注意力、增強記憶力、減少疲勞感，營養又健康！

低GI飲食3好處一次看

什麼是GI值？薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文說明，其為衡量食物引起血糖上升速度的指標。低GI飲食血糖升幅較慢，能提供穩定的能量來源，避免血糖快速波動，因此特別推薦早餐選擇低GI食物。據2019年1篇發表於《Nutrients》的系統性回顧與統合分析顯示，低GI早餐相較於高GI早餐，在注意力與記憶表現方面具有明顯優勢。下為低GI早餐好處：

提升注意力：穩定的血糖水平，有助於維持長時間的專注。

增強記憶力：穩定的能量供應，讓大腦在早晨運作最佳。

減少疲勞感：避免高GI食物帶來的快速升糖與隨後的低血糖。

營養師表示，用低脂牛奶或無糖豆漿煮燕麥，加入水果與堅果，營養又飽足；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，用低脂牛奶或無糖豆漿煮燕麥，加入水果與堅果，營養又飽足；示意圖。（圖取自freepik）

飲食多樣性 避免精製食物、含糖飲

哪些食物屬低GI呢？薛曉晶建議，盡量選擇全穀類、高纖維食材作為早餐主食，避免精製食物與含糖飲品，同時，搭配健康脂肪與蛋白質，如堅果、雞蛋或酪梨，延長飽腹感並穩定血糖，保持早餐多樣性，避免每天重複同樣的食材，推薦3食譜，供民眾參考：

低GI燕麥碗：準備原味燕麥50克、堅果1小撮、新鮮莓果（藍莓、草莓）1/2杯。用低脂牛奶或無糖豆漿煮燕麥，加入水果與堅果，營養又飽足。

酪梨全麥吐司：準備全麥吐司1片、酪梨1/4顆、雞蛋1顆、鮮奶20c.c.。將酪梨鋪在吐司上，搭配歐姆蛋，低GI又美味。

希臘優格水果杯：先準備好無糖希臘優格1杯、奇異果1顆、杏仁片1小撮。將優格與水果拌勻，撒上堅果即可享用。

營養師建議，早餐可選擇酪梨全麥吐司食用，低GI飲食有助於穩定血糖，提高專注力；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，早餐可選擇酪梨全麥吐司食用，低GI飲食有助於穩定血糖，提高專注力；示意圖。（圖取自freepik）

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