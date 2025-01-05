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健康網》小寒1年最冷！ 暖身「4招」補水、吃堅果入列
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕跨年過後進入24節氣中的「小寒」，代表酷寒將至、年味漸濃，一年中最冷時期到來！營養學者洪泰雄提醒，天氣寒冷乾燥，飲食可選擇溫熱食物、富維生素C食物及堅果，保暖增免疫，同時，也應注意飲水、運動及保暖，用溫暖食物、心情，照顧好身體。
洪泰雄在臉書專頁發文分享，俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，此時天氣寒冷乾燥，需更注重身體的保暖與飲食調養，為健康加分！因此特別提醒4件事：
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●飲食保暖，提升免疫力：選擇富含熱量的溫熱食物，如薑湯、羊肉湯、山藥、紅棗等，有助於驅寒保暖；再者，也應多攝取含維生素C的水果，如柳橙、奇異果，增強免疫力，抵抗寒冷；或是飲食中適量加入黑芝麻、核桃等富含油脂的堅果，滋潤冬日乾燥的皮膚。
●注意飲水補濕：冬季雖寒冷，但不能忽視水分補充，溫熱白開水、花茶是很好的選擇，有助於促進循環和新陳代謝。
●運動不間斷，保持活力：即使天氣寒冷，也別忘記適當活動，建議選擇室內運動，如瑜伽、伸展操，幫助保持身體的靈活性和溫暖感。
●穿暖保溫，防寒防病：小寒時節，注重四肢和頭部的保暖，外出時記得戴帽子、手套和圍巾，避免寒氣入侵。
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