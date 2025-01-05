健康網》黃色食物好處多！ 營養師：抗發炎、增強免疫力

營養師指出，檸檬、鳳梨、奇異果等水果富含維生素C，是幫助對抗氧化、皮膚淡斑亮白的關鍵營養素；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蔬果會有不同顏色是因為有植化素，是植物為了防禦而演化出來的天然物質，營養師高敏敏指出，植化素對人體有抗氧化、抗發炎、抗癌的功效，而黃色食物如甜椒中黃酮可以增強免疫力、抗癌抗發炎；檸檬、鳳梨、奇異果等水果富含維生素C，是幫助對抗氧化、皮膚淡斑亮白的關鍵營養素。

高敏敏在臉書分享食用黃色食物的好處，以下均以100克為單位。

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黃色食物一覽表。（取自高敏敏臉書）

高敏敏提到，黃豆（389kcal）中的異黃酮類、植物雌激素，可消除自由基，減輕婦女更年期症狀；黃櫛瓜（15kcal）豐富的葉酸適合孕媽咪補充、幫助製造紅血球。

保護血管的黃色食物

高敏敏說，蜂蜜（308kcal）含酚酸、類黃酮，可降低發炎症狀、保護血管健康、改善大腦功能。

●栗子仁（176kcal）有豐富鉀離子，幫助利尿消水腫、維持心血管健康。

●榴槤（132kcal）有豐富鉀離子，幫助利尿消水腫、維持心血管健康。

●薑（53kcal）中的薑辣素降低發炎反應、預防血管阻塞。

●西洋梨（44kcal）含有類黃酮 可降低發炎、保護血管健康、改善大腦功能。

●小玉西瓜（34kcal）的瓜胺酸幫助血管放鬆、預防血管硬化。

●甜椒（28kcal）含豐富類黃酮，可降低發炎、保護血管健康、改善大腦功能。

甜椒含豐富類黃酮，可降低發炎、保護血管健康、改善大腦功能；圖為示意圖。（圖取自freepik）

維持腸胃順暢、抗氧化的黃色食物

高敏敏指出，地瓜（121kcal）有豐富膳食纖維 幫助消化道順暢、降低膽固醇。

●玉米（107kcal）含多種植化素 幫助抗氧化、抗癌、提升保護力。

●香蕉（85kcal）富含維生素B6 可維持皮膚健康、改善睡眠品質。

提升免疫力、助亮白的黃色食物

高敏敏表示，金黃奇異果（54kcal）有豐富維生素C 幫助皮膚亮白、抗氧化力。

●鳳梨（53kcal）豐富維生素C，幫助皮膚亮白、抗氧化。

●檸檬（33kcal）豐富維生素C，幫助皮膚亮白、抗氧化。

●金煌芒果（52 kcal）含β-胡蘿蔔素 保護眼睛、維持肌膚健康。

●楊桃（32kcal）裡含有機酸幫助營養素吸收、維持消化道健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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