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強化醫療韌性！ 國血製劑占比盼逐年提升

2025/01/04 17:11

食藥署表示，國內尚無血液製劑工廠，因此血液基金會自2007年起將血漿原料委託澳洲傑特貝林公司生產國血製劑產品。（資料照）

食藥署表示，國內尚無血液製劑工廠，因此血液基金會自2007年起將血漿原料委託澳洲傑特貝林公司生產國血製劑產品。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕我國血液製劑長期仰賴國外血源，一旦遇到疫情或戰爭，國外的出口管制恐影響病人安全，因此提升國血比例更顯重要。食藥署日前公布2025、2026年血液製劑需求計畫，預計到2026年血漿需求將達17萬公斤，比2025年再增長3萬公斤，盼逐步提高國血在血液製劑中的占比，強化國內醫療韌性。

食藥署副署長王德原表示，由於國內尚無血液製劑工廠，因此由血液基金會自2007年起將血漿原料委託澳洲傑特貝林公司生產國血製劑產品。目前共有免疫球蛋白許可證2張，白蛋白許可證1張，其餘血液製劑均由國外輸入非國人血源，許可證共71張。

衛福部近日公告的2025至2026年血液製劑需求計畫，免疫球蛋白、白蛋白及第八凝血因子的需求量將持續上升，血漿原料需求從14萬公斤增至17萬公斤。王德原說明，這些需求是根據健保申報使用量和檢驗封緘量評估，並以藥商年度申報資料作為參考。食藥署於去年10月24日公告了捐血者健康標準草案，將捐血者年齡上限放寬至70歲，體重標準也有調整，預期可增加血液來源，進一步提升國人血漿製成血液製劑的比例。

王德原提到，目前國人血漿製成的免疫球蛋白僅占國內需求量的一半，白蛋白更低，不到10%。國外血漿製劑因流行病學差異，保護力可能不如國人血漿製成的產品，一旦遇到重大疫情或戰爭，進口供應更可能中斷，因此提升國血製劑的自給率，是穩定醫療韌性的重要目標。

台灣輸血學會常務理事羅仕錡表示，免疫球蛋白的臨床適應症持續增加，用量逐年攀升，是治療自體免疫疾病，如血小板低下和特定紅斑性狼瘡的重要血液製劑。相比之下，白蛋白和第八凝血因子的用量較為穩定，分別應用於肝病患者和血友病患者。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏補充，目前每袋捐血可分離為紅血球和血漿，依目前國內用血情況，因紅血球需求高，血漿多有剩餘，可供加工製成血液製劑，對於新增的3萬公斤血漿需求應該不困難。

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