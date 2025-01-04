酒害健保年燒53億元！ 專家喊話：法定飲酒年齡延後至21歲

健保署副署長陳亮妤（左）、台大醫學院名譽教授王正一（右）出席酒癮防治研討會。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部推估台灣有843萬飲酒人口，其中100萬人還有暴飲情形，而健保給付每年因酒精引起的身體與心理疾病就燒掉53億元，更驚人的是，若加上酒駕導致的骨折、車禍等算入，整體社會成本損失高達530億元。專家疾呼，研究以顯示，越早喝酒，成年後患酒精相關疾病的風險越高，呼籲我國合法飲酒年齡至少延後至21歲，守護國人健康。

「戒酒及酒癮防治研討會」今（4日）在台大醫院登場，台大醫學院名譽教授王正一指出，全球有23億人飲酒，其中10億人屬重度飲酒者。台北慈濟醫院院長趙有誠說，飲酒與200多種疾病相關，特別是肝硬化、肝癌等肝臟疾病以及胃癌、大腸癌等多種腫瘤，酒精也是導致車禍、精神疾病的元兇，對健康和社會影響極大。

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王正一提到，國健署2021年調查顯示，國中生有14.1%、高中職生有30.6%曾在30天內飲酒，而2022年大專生飲酒率更高達38.5%，其中14.4%飲酒過量。研究顯示，青少年飲酒不僅傷身，還會增加成年後罹患酒精相關疾病的風險，延後合法飲酒年齡至21歲能有效降低酒精相關疾病的發生。

他也分享國際經驗，美國採「21歲合法飲酒年齡」後，青少年飲酒率和酒駕事故顯著下降，而日本政府透過加強戒酒教育，成功降低青少年飲酒率，且日本將成年年齡降至18歲後，法定飲酒年齡仍堅持20歲。

王正一提出兩大建議，第一是將合法飲酒年齡至少延後至21歲，第二是制定「酒害防治法」。他表示，台灣現行規定「未滿18歲禁止飲酒」容易被誤解為「18歲就可以喝酒」，甚至讓17歲的青少年提早飲酒，此外現行「菸酒管理法」對飲酒年齡的規範不夠明確，應訂立專法清楚規定飲酒年齡和相關防制措施，避免誤解與疏漏。

健保署副署長陳亮妤指出，健保因酒精相關問題每年支出約53億元，若計入酒駕造成的傷害等，整體社會成本更高達530億元。根據世界衛生組織和美國酒癮防治中心的研究顯示，若投入1元在酒癮治療上，可回收7元效益，這7元包含身體健康改善、心理影響減少，以及對社會安全的助益，包括降低醫療暴力、家暴和酒駕事故等，因此增加對酒癮治療的投入是政府未來重要的政策方向。

陳亮妤說，衛福部目前已推動三大政策，包括「聰明酒杯」、擴大補助及設立酒癮防治中心，強化篩檢與轉介，全國已有138家酒癮治療機構提供服務，患者每年可獲4萬元補助，近9成患者治療後飲酒量顯著下降。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「戒酒及酒癮防治研討會」今（4日）在台大醫院登場。（記者邱芷柔攝）

「酒精」對人體，乃至於公共安全的危害甚鉅，專家喊話，法定飲酒年齡延後至21歲。（圖取自freepik）

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