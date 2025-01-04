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健康網》小寒到！中醫：應早睡晚起 避吃「這類」食物

2025/01/04 12:11

中醫師表示，冬季養生應早睡晚起，確保充足的睡眠，以增強體力，避免出入溫差變化過大的環境，及辛辣食物；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師表示，冬季養生應早睡晚起，確保充足的睡眠，以增強體力，避免出入溫差變化過大的環境，及辛辣食物；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（5）日便迎來節氣「小寒」，而再過幾天便是臘八，在寒冷的冬季，來上一碗熱呼呼的臘八粥，暖心又暖胃。上祐中醫診所院長黃上邦，分享中醫養生觀點，應早睡晚起，確保充足的睡眠，以增強體力；避免出入溫差變化過大的環境；可以食用滋陰潤燥的食物，如梨、紅棗、銀耳等，並避開辛辣食物，才可讓肌膚更水潤，緩解乾癢問題。

節氣與民俗

民間素有吃臘八粥的習俗，既可以暖胃，還有祈求豐收的美好寓意。黃上邦指出，傳統的臘八粥主角為糯米，糯米有改善食慾、幫助禦寒、健脾養胃之功效，但易使血糖快速升高，因此糖尿病患者須謹慎食用。另外，核桃、花生、松子的油脂含量偏高，切忌食用過多，以免導致體重增加。

去寒就溫

黃上邦表示，冬季晝短夜長，人體容易被寒氣侵襲，因此冬季養生應首重去寒就溫，此時應調整起居、早睡晚起，確保充足的睡眠，以增強體力。同時，衣著上應注重頭部、足部的保暖，且搭配適度運動，方可促進血液循環、提高抗寒能力。透過避開寒氣，讓陽氣潛藏於體內，使身體更能適應季節變化。

黃上邦表示，冬季晝短夜長，人體容易被寒氣侵襲，因此冬季養生應首重去寒就溫，此時應調整起居、早睡晚起，確保充足的睡眠，以增強體力；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃上邦表示，冬季晝短夜長，人體容易被寒氣侵襲，因此冬季養生應首重去寒就溫，此時應調整起居、早睡晚起，確保充足的睡眠，以增強體力；圖為情境照。（圖取自freepik）

養精蓄銳

「冬不藏精，春必病溫」，黃上邦說，此時節應好好調養身體、養精蓄銳，才能確保來年春天不受風邪入侵。然而此時常伴有寒流、強風的天氣，每年因天冷猝死的新聞不少，氣溫驟降將會提高心血管疾病，及中風發作之風險，應注意防風保暖。

除了避免出入溫差變化大的環境，亦應保持良好生活習慣，如充足睡眠、規律運動、保持樂觀心情等，唯有健康的體魄，才能擁有美好的人生。

滋陰潤燥

黃上邦提到，隨著秋冬季節的到來，氣溫逐漸降低，空氣濕度減少，許多人開始出現皮膚乾燥、搔癢的問題，這不僅是表面的皮膚問題，更與體內陰陽失衡、氣血不足等密切相關。

他說，此時可以食用具有滋陰潤燥的食物，如梨、紅棗、銀耳等；避開辛辣食物；選擇較溫和無刺激的護膚品，幫助滋潤肌膚，避免加重搔癢；亦可依專業醫師指示用藥，緩解皮膚搔癢的困擾。

黃上邦說，氣溫逐漸降低，空氣濕度減少，此時可以食用具有滋陰潤燥的食物，如梨、紅棗、銀耳等；示意圖。（圖取自freepik）

黃上邦說，氣溫逐漸降低，空氣濕度減少，此時可以食用具有滋陰潤燥的食物，如梨、紅棗、銀耳等；示意圖。（圖取自freepik）

按摩養生3穴位

●歸來穴：按摩期間仰臥，以指腹順時針及逆時針，相互交替點揉。位於下腹部，當臍中下4寸，距前正中線2寸。具有行氣疏肝、益氣升提之功效。

●風門穴：以食指及中指的指腹按揉，約莫5分鐘。位於背部第二胸椎脊突，下旁開1.5寸處。具有宣肺利氣、祛風解表之功效。

●血海穴：點揉3分鐘，力度不宜過大，有痠痛感即可。位於膝部內側上方3指處。具有滋陰補血、緩解搔癢、促進血液循環、改善手腳冰冷之功效。

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