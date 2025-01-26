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年節噎到、心梗風險增 消防員教急救秘訣

2025/01/26 10:00

嘉義縣消防員朱怡璇示範胸外按壓。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防員朱怡璇示範胸外按壓。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年節期間許多民眾喜愛吃如麻糬等甜食，但年長者等吞嚥較困難的的族群，必須注意可能被異物噎到，緊急時必須以哈姆立克法協助排除異物或壓胸進行急救；而天氣寒冷也易發生心肌梗塞，嘉義縣消防局建議民眾可自學相關急救方式，緊急時進行施做，並立即通報119。

嘉義縣消防局朴子分隊分隊長蔡紹文說，人體頸部有兩個常見的管道為食道及呼吸道，呼吸道也被稱為「氣管」；異物梗塞通常是指異物或食物進入氣管所造成的傷害，民眾若發生異物梗塞情形，初期症狀是臉部漲紅無法言語，其他人可鼓勵患者用力咳嗽，嘗試將異物排出，並撥打119或協助報案。

嘉義縣消防員陳世男表示，若患者無法順利排除異物，臉色會越來越紅，此時可進行哈姆力克法，施救者站在他背後，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間，由內往上推擠，協助排除異物；若仍無法解決，患者可能因呼吸道堵塞長時間缺氧，癱軟倒臥，此時需直接進行胸外按壓，邊按壓邊觀察患者嘴巴，檢查是否有異物排出，直到救護人員到場處理。

嘉義縣消防員陳世男示範哈姆立克法。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防員陳世男示範哈姆立克法。（記者林宜樟攝）

民眾吃麻糬時要注意細嚼慢嚥，避免噎到。（記者林宜樟攝）

民眾吃麻糬時要注意細嚼慢嚥，避免噎到。（記者林宜樟攝）

天氣寒冷造成心肌梗塞風險增加，嘉義縣消防員朱怡璇說，心肌梗塞主因是動脈粥狀硬化，壞膽固醇沉積在冠狀動脈血管壁，形成纖維化或鈣化斑塊，造成動脈增厚，動脈硬化的斑塊引起發炎反應並破裂，吸引血小板的聚集變成血塊，嚴重時血栓阻塞冠狀動脈，造成心肌梗塞，若阻塞超過20分鐘，心肌細胞會開始壞死。

朱怡璇表示，心肌梗塞急性發作的典型症狀是強烈胸痛，疼痛感會延伸到肩膀、手臂、脖子、下巴、牙齒、胃部、上腹及後背，伴隨呼吸困難、冒冷汗、嘔吐及暈眩，休息無法緩解症狀，病況惡化時患者會失去意識、心律不整、血壓下降甚至失去呼吸心跳。

朱怡璇說，民眾不可輕忽突發性胸痛，若有突發性無法改善的胸悶及胸痛或出現典型「心肌梗塞」的5大前兆左胸痛、呼吸急促或困難、頭暈、噁心嘔吐與左臂與肩、頸、下頷疼痛等，應立刻就醫，把握搶救黃金時間。

民眾若發現有患者出現心肌梗塞症狀，可先讓患者坐下或保持平躺，確認有無意識及呼吸，立即通報119，並尋找鄰近的AED（自動體外心臟去顫器）。

朱怡璇說明心肌梗塞急性發作的症狀及處置方式。（記者林宜樟攝）

朱怡璇說明心肌梗塞急性發作的症狀及處置方式。（記者林宜樟攝）

若患者無呼吸，應緊急進行CPR及AED急救，民眾可記得「叫、叫、壓、電」口訣，「叫」是以呼叫、拍打、痛刺激等方式確認患者有無意識；「叫」是撥打119及請人拿AED，配合119人員確認有無意識及呼吸狀況；「壓」是盡速實施CPR壓胸部分，盡量減少中斷時間，直至救護人員到場或患者有反應為止才可停下；「電」是依AED指示操作。胸外按壓口訣為快快壓（每分鐘100~120下）、用力壓（按壓深度5~6公分）、胸回彈、莫中斷（中斷時間不得超過10秒以上）及輪流壓。

蔡紹文說，春節期間聚餐多，常邊飲食邊聊天，請民眾注意細嚼慢嚥，並多穿衣物保暖，維護自身健康，度過開心而平安的春節。

朱怡璇說明心肌梗塞急性發作的症狀及處置方式。（記者林宜樟攝）

朱怡璇說明心肌梗塞急性發作的症狀及處置方式。（記者林宜樟攝）

民眾吃麻糬時要注意細嚼慢嚥，避免噎到。（記者林宜樟攝）

民眾吃麻糬時要注意細嚼慢嚥，避免噎到。（記者林宜樟攝）

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