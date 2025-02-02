健康網》3動作判斷有沒有五十肩 中醫授居家緩解方法

中醫指出，五十肩的初期症狀是疼痛，手臂上舉時、晚上睡覺壓到肩膀時等，此時若因疼痛而更不敢去活動肩膀，就會漸漸地產生沾黏；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾都聽過五十肩，但並非50歲才會得到五十肩！彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤指出，如果無法完成順利完成以下3個動作，或是因疼痛無法持續進行，可能是五十肩的前兆，疼痛時可以按摩穴道緩解不適，以及2個伸展操維持肩關節活動。

五十肩自我評估動作

●手臂往前高舉，手指頭指向天花板、上臂平貼耳朵，此時身體保持中立不偏移。

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●手掌從身體前方摸對側肩膀，手肘過身體中線。

●手臂向後背，摸到肩胛骨。

楊婕妤表示，肩關節是全身上下活動度最高的關節，在關節周圍包覆著許多韌帶與肌腱，一旦發炎就會導致疼痛產生，若關節開始沾黏則會讓活動角度受限。五十肩的初期症狀是疼痛，手臂上舉時、晚上睡覺壓到肩膀時、手臂往後做穿內衣的動作時都會感到十分疼痛，此時若因疼痛而更不敢去活動肩膀，就會漸漸地產生沾黏。

五十肩病程與治療

●疼痛期：肩關節囊發炎期，輕度活動即會產生疼痛，持續時間約6-9個月。消炎、止痛是初期的治療手段，可服用行氣止痛藥物如延胡索、秦艽等。

●僵硬期：肩關節囊開始攣縮，手抬到某個角度時會引發疼痛，疼痛感逐漸減輕，但僵硬感則越來越嚴重，持續時間約4-12個月。關節處的經絡阻塞、氣血瘀滯會造成僵硬，此時需服用疏通經絡、活血化瘀的藥物，如三七、紅花等。

●恢復期：肩膀可活動範圍慢慢回復正常，所需時間約6個月-2年。阻塞的經絡疏通後，須補養氣血，維持肌肉關節的活動度，預防再次沾黏，藥物可選擇黃耆、當歸等。

4穴位舒緩五十肩不適。（馬光中醫診所提供）

穴道按摩緩解五十肩不適

楊婕妤說，平時按摩穴道可增加局部血液循環，緩解疼痛，位在肩部與腋下交界的肩前穴、位在肩部與手臂交會處的肩髃穴，手臂外展時，肩峰下方的凹陷處、位在肩髃穴後約兩指寬處，肩峰後下方的肩髎穴、位在手心朝下、手肘彎曲時的轉角處的曲池穴，每天按摩穴道15-20次，每次5-10秒，按摩時有痠脹感即可。

伸展操維持肩關節靈活

●手指爬牆：站在牆壁前約30公分處，將手指頭搭在牆上，從胸前的高度慢慢向上爬，到最高點時停留5-10秒，再慢慢往下爬回原處，每天伸展15-20組。

手指爬牆緩解不適。（馬光中醫診所提供）

●毛巾操：雙手在背後分別抓著毛巾的兩端，疼痛的手臂抓著毛巾底部，另一手抓住上端，使毛巾維持一直線，不痛的手臂將毛巾往上拉，慢慢伸展疼痛的手臂，每天伸展15-20組，每次伸展至最高處停留5-10秒。

毛巾操緩解不適。（馬光中醫診所提供）

楊婕妤提到，在做伸展運動前，可以先熱敷15分鐘，促進血液循環，放鬆肌肉，讓伸展運動的功效加倍。如有肩膀疼痛或活動受限等問題，建議可尋求專業醫師的診斷，可縮短五十肩的病程，大大提升生活品質。

彰化馬光中醫診所醫師楊婕妤。（馬光中醫診所提供）

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