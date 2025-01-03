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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》4道菜助GG「UPUP」！ 醫：「它」能提升精子品質

2025/01/03 18:55

醫師分享4道對男性生殖健康有好處的料理，其中，清蒸石斑魚有助於提升精子品質。（資料照）

醫師分享4道對男性生殖健康有好處的料理，其中，清蒸石斑魚有助於提升精子品質。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過這樣的經驗，熱炒店裡一上菜，身旁好友立刻拍胸保證，吃了晚上會「生龍活虎」，到底這些美食是真有效力，還是心理作用？泌尿科醫師陳忠佐分享4道對男性特別有好處的料理，韭菜炒牛肉清蒸石斑魚當歸羊肉湯山藥排骨湯。其中，清蒸石斑魚還有助於提升精子品質。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文表示，從營養成分的角度來看，確實有許多成分對於維持男性泌尿及生殖健康很有幫助。雖然不是直接或顯著的增加性能力，若經常攝取也能促進血液循環改善生殖健康間接補足GG充血時的堅實度

提升男性生殖健康4料理

●韭菜炒牛肉：這是1道營養豐富的料理，結合2項對男性健康有益的食材。韭菜本身含有豐富的硫化物，可以促進血管擴張，改善血液循環，增加勃起功能；牛肉則有優質蛋白質及豐富的鋅、鐵及CLA多元不飽和脂肪酸，能夠改善疲勞、增強血管的健康與氧氣輸送能力。​

醫師指出，韭菜炒牛肉結合了2項對男性健康有益的食材，韭菜能增加勃起功能、牛肉能改善疲勞；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，韭菜炒牛肉結合了2項對男性健康有益的食材，韭菜能增加勃起功能、牛肉能改善疲勞；示意圖。（圖取自photoAC）

●清蒸石斑魚：石斑魚含有豐富的硒，是強效的抗氧化劑，對於前列腺健康有幫助，也有助於提升精子質量。另外石斑魚肉中含 Omega-3 脂肪酸，有助於改善血管彈性與血液循環。

●當歸羊肉湯：湯中的當歸、枸杞、薑等食材中含有豐富的抗氧化劑和胺基酸，除了能保護血管健康、促進血液循環，還能降低身體的發炎症狀，提升精子活力和品質；羊肉則擁有豐富蛋白質、鋅、鐵等成分，有助於改善疲勞、增強體力與提升性慾與精子品質。

●山藥排骨湯：山藥中的黏液中有豐富的多醣體、薯蕷皂苷，被認為可以提升精力、改善免疫力，緩解身體抗疲勞；排骨則有優質蛋白質及豐富的膠原蛋白，能夠改善血管彈性、修復細胞組織，增強體力，對於血液循環也有幫助。

陳忠佐指出，如果覺得只靠食補不夠力，也可以尋求專業醫師的幫助。想改善性能力，在臨床上有低能量震波療法口服藥，都是很有效的治療方式；也可以選擇一勞永逸的異體真皮片增粗手術注射異體真皮粉龜頭增大手術，讓GG尺寸更實在、表現更好。

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