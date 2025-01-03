健康網》4道菜助GG「UPUP」！ 醫：「它」能提升精子品質

醫師分享4道對男性生殖健康有好處的料理，其中，清蒸石斑魚有助於提升精子品質。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過這樣的經驗，熱炒店裡一上菜，身旁好友立刻拍胸保證，吃了晚上會「生龍活虎」，到底這些美食是真有效力，還是心理作用？泌尿科醫師陳忠佐分享4道對男性特別有好處的料理，韭菜炒牛肉、清蒸石斑魚、當歸羊肉湯、山藥排骨湯。其中，清蒸石斑魚還有助於提升精子品質。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文表示，從營養成分的角度來看，確實有許多成分對於維持男性泌尿及生殖健康很有幫助。雖然不是直接或顯著的增加性能力，若經常攝取也能促進血液循環、改善生殖健康，間接補足GG充血時的堅實度。

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提升男性生殖健康4料理

●韭菜炒牛肉：這是1道營養豐富的料理，結合2項對男性健康有益的食材。韭菜本身含有豐富的硫化物，可以促進血管擴張，改善血液循環，增加勃起功能；牛肉則有優質蛋白質及豐富的鋅、鐵及CLA多元不飽和脂肪酸，能夠改善疲勞、增強血管的健康與氧氣輸送能力。​

醫師指出，韭菜炒牛肉結合了2項對男性健康有益的食材，韭菜能增加勃起功能、牛肉能改善疲勞；示意圖。（圖取自photoAC）

●清蒸石斑魚：石斑魚含有豐富的硒，是強效的抗氧化劑，對於前列腺健康有幫助，也有助於提升精子質量。另外石斑魚肉中含 Omega-3 脂肪酸，有助於改善血管彈性與血液循環。

●當歸羊肉湯：湯中的當歸、枸杞、薑等食材中含有豐富的抗氧化劑和胺基酸，除了能保護血管健康、促進血液循環，還能降低身體的發炎症狀，提升精子活力和品質；羊肉則擁有豐富蛋白質、鋅、鐵等成分，有助於改善疲勞、增強體力與提升性慾與精子品質。

●山藥排骨湯：山藥中的黏液中有豐富的多醣體、薯蕷皂苷，被認為可以提升精力、改善免疫力，緩解身體抗疲勞；排骨則有優質蛋白質及豐富的膠原蛋白，能夠改善血管彈性、修復細胞組織，增強體力，對於血液循環也有幫助。

陳忠佐指出，如果覺得只靠食補不夠力，也可以尋求專業醫師的幫助。想改善性能力，在臨床上有低能量震波療法、口服藥，都是很有效的治療方式；也可以選擇一勞永逸的異體真皮片增粗手術、注射異體真皮粉龜頭增大手術，讓GG尺寸更實在、表現更好。

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