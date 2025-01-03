藍委提案「外科醫師」補麻醫人力 醫：踐踏專業！

醫美診所「舒眠麻醉」爆出死亡事件引發關注。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫美診所「舒眠麻醉」爆出醫療死亡事件引發關注，立法院衛環委員會昨（2日）通過召委、國民黨立委蘇清泉的提案，要求衛福部研議讓心臟外科、移植外科等醫師經過麻醉訓練後可執行麻醉，以解決人力不足問題。不過台灣麻醉醫學會理事長余黃平今（3日）受訪時怒批，這是踐踏、否定麻醉專業！

蘇清泉說，台大醫院院長吳明賢昨天在委員會上也坦言，台大金山分院半夜接到骨折病患時，因為缺乏麻醉醫師，病患必須選擇等到隔天或轉院，這樣的情況對病患而言非常無奈，「醫學中心都面臨麻醉人力不足，更不用說外面的診所了！」

請繼續往下閱讀...

蘇清泉表示，全台有超過700家醫美診所，但真正通過醫策會評鑑的只有40多家，診所缺少麻醉醫師，將給手術患者面臨麻醉的風險，因此提案要求衛福部研議辦理心臟外科、移植外科、重症等醫師，接受麻醉科一定期間的專業訓練之後，可以執行麻醉業務，彌補專業人力的不足。

蘇清泉表示，麻醉醫學會每年招收的麻醉醫師人數明顯不足，如果每年能增加100名麻醉醫師，5年就能增加500位；「他們（指麻醉醫學會）的心態是什麼我不知道，但如果是『以量制價』就很不好，畢竟百姓的醫療安全最重要。」預計下週一與醫學會、衛福部共同討論。

台灣麻醉醫學會理事長余黃平指出，如果麻醉像坊間所說的「舒眠麻醉」或「睡一覺就好」那麼醫美界就不會發生這麼多問題，他認為正是這種輕視麻醉專業的態度，才會讓醫美領域的麻醉安全處於風險中。政府要解決的應是麻醉安全問題，提案反歸咎重症醫療、人力不足，完全八竿子打不著。

余黃平說，麻醉專科的訓練需要經過嚴格的4年學習，面對手術中可能出現的緊急狀況，麻醉醫師能迅速做出正確處置，保障病人安全，這種專業能力是任何其他專科醫師透過簡單的研習或短期訓練無法取代的。

余黃平強調，即使麻醉專科醫師經過多年訓練，也不會輕易自稱為專家，因為他們尊重麻醉專業，認為每一個麻醉案件都攸關病人安全，而現在卻有人提議經過簡單訓練就能執行麻醉，這根本是「開醫療倒車」。他認為，不是人不夠，而是分配問題，應重新思考如何妥善規劃麻醉醫師的人力配置，而不是依賴非專業醫師來執行麻醉。

立法院衛環委員會昨（2日）通過召委、國民黨立委蘇清泉的提案，要求衛福部研議讓心臟外科、移植外科等醫師經過麻醉訓練後可執行麻醉，以解決人力不足問題。 （記者邱芷柔翻攝）（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法