過年瘋刮刮樂當心過頭 精神科醫師3招有效煞車

過年期間許多民眾喜歡買公益彩券或刮刮樂試試手氣，精神科醫師提供3招，幫助民眾遠離過度投注的陷阱。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕過年期間，許多民眾喜歡買公益彩券或刮刮樂試試手氣，但當刮刮樂一張接一張刮、一疊接一疊買，短暫的兌獎快感可能變成成癮風險，精神科醫師提供3招，幫助民眾遠離過度投注的陷阱。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌指出，過度投注原因大致分為環境誘惑、個人衝動控制能力不足2大原因。部分民眾會受到環境氛圍或朋友慫恿，容易在一時衝動下購買大量彩券，部分民眾則可能因無法接受之前的損失，抱著翻本的心態而持續投注。

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葉啟斌說，容易過度投注的行為，往往與個人的衝動性格有關，例如從小就傾向隨興行動、不考慮後果的人，更容易陷入過度投注狀態。為幫助民眾遠離刮刮樂成癮風險，建議可從三招做起。

第一是「避免接觸誘惑環境」：儘量避免出入彩券行，也不要在朋友談論彩券時參與討論，以降低購買衝動。

第二是「轉移注意力」：可培養其他興趣愛好，將時間與精力投入到不會失控的活動中，例如運動或學習新技能。

第三是「設置剎車機制」：當感覺自己難以控制時，立即撥打電話向親友尋求支持，透過對方的提醒冷靜下來。

葉啟斌提醒，隨著人手一機的時代來臨，線上賭博遊戲蓬勃發展，賭博變得更加便利，臨床上已有許多成癮案例，特別是過年期間，許多人抱著「小賭怡情」的心態，卻不慎陷入成癮風險。他建議民眾主動刪除手機上的相關應用程式，降低接觸賭博的機會，若發現自己或親友有投注失控的跡象，應儘早採取行動，共同守護心理健康，快樂迎接佳節。

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