健康網》熟女食道潰瘍 醫示警服藥2規則：配開水

醫師與藥師們、以及電視廣告多積極提醒，服藥時需要與溫開水。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若未依照正確方式服藥，恐怕造成食道的傷害。腸胃科醫師張靖談到他遇過1位30歲女性因吞嚥困難求診，在詢問用藥史後，察覺對方有使用抗生素，照胃鏡後發現中下段有大範圍食道潰瘍。

張靖在粉專「張靖醫師 胃腸肝膽。靖心靖力 守護健康」表示，這位女子先向另一位耳鼻喉科醫師求助，當下他幫病人安排喉鏡檢查並無發現異樣，但詢問病史後發現：病人因皮膚問題最近有在服用抗生素（doxycycline）。而他相當有警覺的高度懷疑是藥物導致的食道灼傷，隨即聯絡張靖幫這位病人安排胃鏡。

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果不其然，張靖透過胃鏡，在中下段的食道就發現了大範圍的食道潰瘍。這就是典型的「藥物性食道炎」。在胃鏡結束後，張靖立刻開立藥物幫助這位病人，同時衛教她最近飲食上需要注意的部分，以減少對食道潰瘍的二度傷害。

張靖說明，藥物性食道炎是因爲藥物黏在食道黏膜上造成食道發炎甚至產生食道潰瘍，常因吃藥時水喝不夠多，或者吃完藥後沒保持身體直立而馬上平躺；而常見造成藥物性食道炎的藥物有像是抗生素（像是doxycycline）、消炎止痛藥（NSAIDs）等。

張靖說明，通常在停止使用這些藥物，加上制酸劑和胃乳的幫助後，在幾天內會逐漸緩解。我們在日常生活中難免會服用到藥物，但好好把握一些關鍵原則，其實可以有效預防藥物性食道炎的產生：

●服藥時搭配足夠的水（例如200到250c.c.）

●服藥後保持身體直立一段時間（例如30分鐘）

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