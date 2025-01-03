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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

寒冬再臨！心血管有危機 良好生活習慣、中醫專業調理守護健康

2025/01/03 10:46

寒冬心血管風險攀升，良好生活習慣與中醫專業調理可以守護健康。（北榮新竹分院提供）

寒冬心血管風險攀升，良好生活習慣與中醫專業調理可以守護健康。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著冬季氣溫驟降，寒冷的不僅是肌膚，心血管健康也面臨嚴峻挑戰。研究顯示，低溫環境會刺激交感神經活性，導致血管收縮、血壓升高，同時增加血液黏稠度及血小板活性，這些因素可能加劇血管內皮損傷並提升血栓風險。

台北榮總新竹分院傳統醫學科醫師楊文杰指出，冬季是心血管疾病好發時期，應特別注意保暖與健康管理。民眾宜適時添衣，尤其保護頭部和四肢，避免因溫差劇烈引發血管收縮。飲食方面，建議多攝取溫熱性食物，如薑湯或紅棗茶，以促進血液循環。此外，適量運動有助於增強血管彈性，但冬季運動應避免過度劇烈活動，以降低血壓波動風險。

在心血管健康的保護上，中醫具備豐富的經驗與療法。多項研究證實，以下中草藥和經典方劑對心血管健康有顯著效益：

一、山楂：調節血脂、保護心臟功能，並促進血液循環。

二、延胡索：活血化瘀，有助緩解胸悶與心絞痛。

三、淫羊藿：改善血液循環，增強心臟功能。

四、丹參：丹參酮類成分已被證實具有保護心肌、抗氧化及抗血栓作用。

五、三七：研究顯示，三七具有抗血小板凝聚和抗發炎作用，可改善微循環並降低心血管事件風險。

六、血府逐瘀湯：疏通血脈，減少血管阻塞風險。

七、炙甘草湯：穩定心率，幫助心臟規律運作。

八、四逆湯與真武湯：對慢性心臟衰竭有顯著保護作用，能穩定血液循環並改善心臟功能。

九、加味逍遙散：能調節情緒壓力相關的病理變化，降低高血壓患者的心血管風險。

楊文杰強調，這些中藥材與方劑不僅源自中醫的智慧，現代研究亦證實其能減少血管發炎、改善血液循環及穩定心臟功能，對心血管健康的維護具有重要價值。上述中藥材需在中醫師的指導下使用，並根據個人體質和病情調整方劑組成，才能達到最佳效果。國內外期刊及近期他所投入的研究，均顯示規律且長期服用中藥1年以上，可降低發生心血管疾病的風險。

楊文杰提醒，心血管疾病的防治需要全方位健康管理，透過良好的生活習慣與中醫專業調理，民眾可在寒冬中穩定心血管健康，預防疾病發生。

傳統醫學科醫師楊文杰於診間與病患討論個人化治療方案。（北榮新竹分院提供）

傳統醫學科醫師楊文杰於診間與病患討論個人化治療方案。（北榮新竹分院提供）

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