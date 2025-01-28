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健康 > 抗老養生 > 運動復健

開車、桌遊久坐痠痛 醫推「八段錦與台灣尚勇操」

2025/01/28 10:00

台中慈濟醫院中醫師陳相如示範八段錦中的「搖頭擺尾去心火」動作。（記者歐素美攝）

台中慈濟醫院中醫師陳相如示範八段錦中的「搖頭擺尾去心火」動作。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台灣贏得世界12強棒球賽冠軍，使得「台灣尚勇」成為大街小巷的流行應援曲！台中慈濟醫院中醫師陳相如表示，「台灣尚勇」與中醫傳統養生的「八段錦」有異曲同工之妙，春節期間，民眾因長時間開車手握方向盤，致肩頸僵硬、胸大肌緊繃，打麻將或久坐聚會造成髖關節輕微錯位、循環不良或腰背疼痛等，都可以結合「八段錦」與「台灣尚勇」，暖身活動一下，只要花幾分鐘就可在過年期間保持健康，充滿活力。

陳相如表示，八段錦可活化十二筋絡，調養五臟六腑及慢性疾病。台灣尚勇的幾個動作特色及人體機轉，與八段錦十分相似，因八段錦的動作較和緩，適合作為暖身跟前導的運動，避免跳台灣尚勇的運動傷害。

陳相如說，八段錦歸納在中醫傳統養生的導引，導引就是用動作的變化來帶動筋膜改變方向，這個效果可讓身體的軟組織得到鬆動跟活化，就像很多人去按摩或泡澡就會覺得很舒服，其實就是軟組織更為循環及活化，導引就是以動作帶動微循環產生改變，對慢性病的調養非常有幫助。例如糖尿病會破壞末稍環循，藉由八段錦帶動軟組織活化即可有效改善。

他舉例指出，台灣尚勇的搭肩搖擺動作與八段錦中的「搖頭擺尾去心火」有共通性，都能活化髖關節。在高唱「喔~喔，喔喔喔」並搭肩搖晃身體時，就是豎脊肌群（即背部的長條肌肉）及腰椎跟髖關節在活動，但腰不好或髖關節不好的人可能就會覺得轉不動或會麻會痛，「搖頭擺尾去心火」也是在做重心的轉移，久坐的人容易造成髖關節壓迫，致出現靜脈曲張及大腿麻痛，都可藉此動作舒緩。

此外，台灣尚勇的拍手與八段錦「左右開弓似射雕」相輔相成。兩者都需要啟動胸大肌及手掌的三陰經，既能改善肩頸僵硬，也提升呼吸流暢度。

陳相如示範八段錦「左右開弓似射雕」。（記者歐素美攝）

陳相如示範八段錦「左右開弓似射雕」。（記者歐素美攝）

振臂揮手則與八段錦的「雙手托天理三焦」及「雙手攀足顧腎腰」動作非常類似，能加強手臂伸展與肩部活動，同時改善上班族和聚會久坐後的肩頸僵硬。

陳相如示範「雙手托天理三焦」。（記者歐素美攝）

陳相如示範「雙手托天理三焦」。（記者歐素美攝）

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