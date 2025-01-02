健康網》哈啾哈啾咳不停 止咳潤肺白色食物一次看

白木耳為白色食物，高含水量可補水潤肺；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫驟變，狂打噴嚏與咳嗽，讓人吃不消。營養師高敏敏在臉書推薦，這種時候最適合吃「白色食物」，有潤肺、止咳、補水、消炎等功效，像大蒜中的蒜素有消炎、殺菌的效果，干貝中的礦物質鋅可維持皮膚健康，白木耳高含水量可補水潤肺，白蘿蔔可幫助降發炎、抗癌、保肝等，各種白色食物提供給我們能量和健康支持。

白色食物一覽表。（取自高敏敏臉書）

熱量與營養兼備的白色食物

高敏敏表示，高熱量的白色食物（以下食物均以100公克為單位）如大蒜（122kcal）和雞胸肉（117kcal），各自具備不同的健康價值。

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●大蒜富含蒜素，具有消炎、抗癌和抗氧化作用，還能防止動脈硬化。

●雞胸肉則以低脂肪、高蛋白著稱，是增肌減脂的首選。

●山藥（85kcal）含有麩胺酸、薯皂苷成分，幫助修復粘膜和傷口，更可以顧胃、增加免疫力、穩定血糖。

●牛蒡（84kcal）中天然菊糖降低膽固醇吸收，預防心血管疾病、維持消化道健康。

平衡飲食的白色食物

高敏敏指出，馬鈴薯（77kcal）具高鉀利水的特性，可以幫助消水腫、預防高血壓。

●蓮藕（65kcal）本身含有丹寧酸和兒茶素，有消炎抗癌的效果。

●牛蒡豐富維生素C，有抗氧化、提升保護力的功效。

●干貝（57kcal）中礦物質鋅可維持皮膚健康、維持生殖器官健康。

●豆腐（53kcal）中的大豆異黃酮有助於降低壞膽固醇、抑制癌細胞生長。

干貝中的礦物質鋅可維持皮膚健康、維持生殖器官健康。（資料照）

補水與促進消化的白色食物

高敏敏提到，洋蔥（42kcal）的槲皮素可幫助抗發炎、保護心血管，有效降血壓、控制膽固醇。

●水梨（42kcal）有超高含水量，可預防呼吸道粘膜乾燥、幫助補水潤肺。

●白桃（39kcal）含有豐富維生素C，可幫助抗氧化、提升免疫力。

●白木耳（31kcal）高含水量可補水潤肺，豐富膳食纖維可以幫助排便。

●甜瓜（30kcal）有豐富纖維幫助排便，腺苷可維持血管健康。

●洋菇（25kcal）又稱「蔬菜牛排」，其中的β-葡聚糖可維持消化道健康、預防心血管疾病。

白花椰菜有很多特殊抗氧化成分，維生素C可抗氧化、抗癌、提高免疫力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

增強免疫的白色食物

高敏敏說，白花椰（23kcal）有很多特殊抗氧化成分，維生素C可抗氧化、抗癌、提高免疫力。

●高麗菜（23kcal）不僅有豐富的維生素，豐富維生素C可抗氧化、提高免疫力，其中的蘿蔔硫素則是功能強大的抗氧化物，可以增強解毒能力。

●白蘿蔔（18kcal）富含生物活性（蘿蔔硫素、吲哚、硫代葡萄糖苷）可幫助降發炎、抗癌、保肝。

●冬瓜（11kcal）為高鉀食物，有助於消水腫，以及預防高血壓發生。

高敏敏表示，還有很多不在上述列表上的白色食物，如豆漿是很棒的蛋白質來源，白芝麻在補鈣方面也很優秀，這些看似平凡無奇的白色食物，都藏著滿滿的營養，不只提供我們能量，還能支持健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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