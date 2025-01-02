健康網》化粧品過期就要丟！一堆人因「2心結」不肯扔

千萬不要因為產品很好用，還是對荷包斤斤計較，而捨不得丟掉；或者因有效期限超過一點點，覺得看起來沒壞就不丟；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家是否因太多化粧品，一不注意就過期了？趕快檢查保存期限！食藥署於臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，千萬不要因為產品很好用，或是對荷包斤斤計較，而捨不得丟掉；甚至還認為商品剛超過有效期限，覺得看起來沒壞就不丟，小心傷了肌膚，得不償失！

食藥署指出，依據化粧品衛生安全管理法的規定，化粧品必須要標示：製造日期及有效期間、製造日期及保存期限、有效期間及保存期限任意組合。

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化粧品開封後 環境會影響品質

食藥署提到，化粧品開封後，內容物會與空氣接觸，產品品質會因放置之環境溫度、濕度及使用情況等因素逐漸改變，進而影響產品的品質。

因此，化粧品在開封後，應儘速在保存期限內使用完畢，使用時還要仔細觀察產品外觀，是否出現顏色、異味、結塊、異常分層等現象，如發現產品變質，趕緊丟棄不要再使用，並藉此特別叮嚀2件事：

●超過保存期限的產品就應該割捨！否則最後傷了肌膚和荷包，就得不償失了。

●大家選購化粧品回來後，外包裝、標籤或說明書要保存起來，不要丟光光！因為外包裝上面會記載，像是使用方法、效期等。

食藥署提到，化粧品在開封後，應儘速在保存期限內使用完畢，使用時還要仔細觀察產品外觀，如發現產品變質，趕緊丟棄不要再使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

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