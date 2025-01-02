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健康網》黃豆減緩骨質流失又抗癌！ 農糧署教3招保存

2025/01/02 18:10

黃豆屬大豆家族一員，可製成豆漿、豆花、豆腐等食品食用；示意圖。（圖取自freepik）

黃豆屬大豆家族一員，可製成豆漿、豆花、豆腐等食品食用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃豆屬大豆家族一員，可製成豆漿、豆花、豆腐等，農業部農糧署指出，黃豆富含蛋白質、熱量低、飽和脂肪低外，可減少骨質流失、具抗癌等功效，十分營養，建議保存時，應放置陰涼乾燥處保存，或是冷藏、使用真空罐保存，盡快食用完畢，保鮮又安心！

大豆家族成員有毛豆、黃豆與黑豆，其差別為何？農業部曾在臉書專頁分享，毛豆是8分熟的大豆，也就是在大豆尚未完全成熟時，豆莢仍呈綠色就採收，因而使毛豆外皮帶有1層毛絮，口感更加清脆；至於黃豆、黑豆則是完全成熟的大豆，因品種不同，採收後的顏色、口感就會有所不同。

農業部表示，毛豆、黃豆及黑豆皆為大豆家族成員，因採收時機、品種不同而有所不同。（圖取自農業部臉書）

農業部表示，毛豆、黃豆及黑豆皆為大豆家族成員，因採收時機、品種不同而有所不同。（圖取自農業部臉書）

農業部表示，大豆含有豐富的蛋白質，蛋白質中含有所有種類的必需胺基酸，是人體無法自行合成，須從食物中攝取的重要元素，是肌肉、組織及器官合成的主要成分，因此食用大豆可提供素食者蛋白質來源。

農業部指出，大豆除了富含蛋白質外，其熱量低、飽和脂肪低、不含膽固醇，可預防心血管疾病，且富含膳食纖維，能促進腸道蠕動。不只如此，黃豆、黑豆含有異黃酮類，具有抗氧化、降低癌細胞生長速度的作用，減少骨質流失；黃豆、黑豆和毛豆皆含有皂苷，能保護細胞不被破壞，還具有殺菌抗癌等功效。

農業部建議，每日應攝取4-8份豆魚蛋肉類，每份約為1掌心大小，優先選擇豆製品、魚類海鮮及蛋，其中高鈣豆製品應至少占1份，青少年高鈣豆製品至少占1.3份。

那麼該如何保存黃豆呢？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文建議，一般消費者購買黃豆回家時，可放置於陰涼乾燥處保存；有條件的消費者，則建議冷藏存放為佳，或是使用真空罐保存，並盡快吃完，風味佳，保鮮又安心！

農業部指出，黃豆為完全成熟的大豆；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部指出，黃豆為完全成熟的大豆；示意圖。（圖取自photoAC）

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