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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》解宿醉救星！營養師曝「6飲食」生薑上榜

2025/01/02 19:05

楊哲雄說，生薑有助於減輕噁心、嘔吐的感覺，幫助減緩酒後的不適症狀。另外，生薑具有促進消化的作用，可以幫助身體更快地代謝酒精；示意圖。（圖取自photoAC）

楊哲雄說，生薑有助於減輕噁心、嘔吐的感覺，幫助減緩酒後的不適症狀。另外，生薑具有促進消化的作用，可以幫助身體更快地代謝酒精；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年初跟過年可能會喝到不少酒，如果不小心喝茫了，該怎麼辦呢？好食課營養師Oliver楊哲雄在好食課網站發文分享，可解宿醉的飲食有：水/綠茶、生薑、雞蛋、香蕉、鮭魚/鯖魚、蓮霧/檸檬/楊桃果汁等。另外，雖然飲酒前吃些帶油脂的食物，可幫助延緩酒精的吸收；但酒後或正在宿醉，建議不要吃高脂食物，以免消化不良，增加不適感。

水/綠茶

楊哲雄表示，補充水分等液體是最快的解酒方法，幫助身體新陳代謝，把酒精排出身體，而過去也有動物研究發現，綠茶可降低血液中的酒精濃度，幫助解酒。

生薑

楊哲雄說，生薑有助於減輕噁心、嘔吐的感覺，幫助減緩酒後的不適症狀，可能是因為生薑中含有一種叫做薑黃素的化合物，它具有抗氧化和消炎的特性，可以減少因喝酒而導致的身體發炎反應。

另外，生薑具有促進消化的作用，可以幫助身體更快地代謝酒精。這樣可以減少酒精在身體中停留的時間，從而減輕身體的負擔。下次可試試看，喝薑茶幫自己解宿醉。

營養師表示，雞蛋富含半胱胺酸，可幫助身體合成穀胱甘肽，協助身體加速酒精代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，雞蛋富含半胱胺酸，可幫助身體合成穀胱甘肽，協助身體加速酒精代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

雞蛋

楊哲雄指出，酒精的代謝產物乙醇會產生乙醛，這是一種具有毒性的物質，需要被肝臟進行代謝和清除；穀胱甘肽在這個過程中，起到了重要的作用。而雞蛋富含半胱胺酸，可幫助身體合成穀胱甘肽，協助身體加速酒精代謝！

香蕉

楊哲雄提到，香蕉富含鉀離子，可補充身體因酒精脫水，而流失的電解質，對於調節體內的水分平衡，和血壓穩定非常重要。此外，香蕉好消化吸收，幫一早的自己也補充些糖類，避免因血糖低而更不舒服。

鮭魚/鯖魚

楊哲雄表示，鮭魚與鯖魚中富含Omega-3脂肪酸，可幫助減少身體氧化壓力，還可以幫助減少脂肪在肝臟中的積聚，進而減輕脂肪肝的風險，有助於保護肝臟健康。

營養師表示，飲用蓮霧、檸檬和楊桃果汁，可以補充身體所需的水分，從而減輕脫水和相關症狀；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，飲用蓮霧、檸檬和楊桃果汁，可以補充身體所需的水分，從而減輕脫水和相關症狀；示意圖。（圖取自photoAC）

蓮霧/檸檬/楊桃

楊哲雄指出，動物實驗發現，這些水果可降低血液中酒精、乙醛濃度，且都含有豐富的維生素C和水分，其果汁也有助於解酒。當人體攝入酒精後，酒精會使身體失去水分，從而導致脫水。

他說，這會進一步加劇頭痛、噁心等症狀。此時飲用蓮霧、檸檬和楊桃果汁，可以補充身體所需的水分，從而減輕脫水和相關症狀。同時，維生素C還有助於減少酒精對身體的損傷，促進身體的恢復。

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