公費流感疫苗全民皆可打 高雄9.1萬劑供接種

長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，接種疫苗可降低重症風險。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（2025）年元旦起，公費流感疫苗開放全民接種至疫苗用罄，高雄市統計，截至去（2024）年12月31日止，總接種數為72.7萬劑，疫苗使用率逾88.9%，尚有約9.1萬劑提供6個月以上尚未接種之民眾施打。

疾管署統計2024年流感併發重症病例之年齡層以65歲以上長者為多，死亡病例為近10個流感季最高，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗；為提升群體免疫力並發揮疫苗最大效益，自今年1月1日起，公費流感疫苗將擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。

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高雄市衛生局指出，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，接種疫苗是降低重症和死亡最有效的手段，呼籲65歲以上長者、高風險慢性病人、學齡前幼兒、學生等重點族群應儘快接種疫苗，全家接種亦有助於保護家中的長者與幼兒。

另疾管署已採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，即日起開放12歲以上且「尚未接種Moderna JN.1疫苗」民眾接種1劑，國內新冠JN.1疫苗計有Moderna及Novavax兩種廠牌，民眾擇一接種即可，已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無需再接種。

高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，可至高雄市衛生局網站「流感疫苗專區」、「新冠疫苗加一專區」及「肺炎鏈球菌疫苗專區」查詢。

流感疫苗已於元旦起開放全民接種，高雄市尚餘9.1萬劑，至打完為止。（高雄市衛生局提供）

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