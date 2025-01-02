健康網》「雞蛋過敏」好發於2類人！ 醫授3招改善

醫師表示，腸道不佳或有自體免疫疾病者較容易有雞蛋過敏的問題；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋過敏，是許多人心中的疑問，有此問題者真的要完全放棄雞蛋嗎？什麼原因導致過敏呢？那又是什麼樣的人容易過敏呢？鄰好西醫診所醫師李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文說明，雞蛋過敏很可能是「溶菌酶」所致，腸道不佳或有自體免疫疾病者較容易有此問題。他分享3個改善方法，修復腸道、將雞蛋煮熟、避開蛋白，即有機會降低過敏風險。

雞蛋過敏 恐是「溶菌酶」所致

李思賢引述Sarah Ballantyne醫師的著作《The Paleo Approach》指出，蛋是常見的過敏原之一，而其中的溶菌酶（Lysozyme）可能是造成一些健康問題的關鍵。 溶菌酶是一種酵素，存在於蛋白中，其主要功能是分解細菌的細胞膜，特別是革蘭氏陰性菌的細胞壁，從而保護蛋黃不受細菌侵害。

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這種酵素具有極高的穩定性，能耐高溫和酸性環境，因此在人體的消化過程中仍能保持活性。 此外，溶菌酶可以與其他蛋白質結合形成複合物，而這些複合物不容易被人體的消化酶分解，可能完整地通過腸道。

溶菌酶的特殊性質讓它能攜帶其他蛋白質或細菌成分穿過腸道屏障進入血液。 對於腸道健康良好的人來說，這種現象通常不會造成問題；但如果腸道屏障受損，例如在腸漏症或自體免疫疾病的情況下，這些複合物可能引發免疫系統的過度反應，導致炎症或過敏反應。

此外，溶菌酶還可能攜帶腸道內正常存在的細菌片段，如大腸桿菌的蛋白質，進一步增加免疫系統的負擔。 這種「搭便車」的現象被認為是蛋白過敏高發的原因之一，特別是在免疫功能異常的人群中。

3方法能降低過敏反應

儘管如此，對於大多數腸道健康的個體來說，適量食用蛋通常是安全的。 然而，對於患有自體免疫疾病或腸道問題的人，應暫時避免攝取蛋，尤其是蛋白。當健康狀況有所改善時，再逐步引入蛋類，並密切觀察是否有不良反應。

李思賢表示，這並不代表對雞蛋過敏的人就要一輩子放棄雞蛋，這更像是在提醒人們應該檢視體內是否存在腸道健康問題，並積極修復腸道，修復腸道後，對雞蛋的過敏反應是有可能改善的。

此外，將蛋煮熟也可以大幅降低過敏的風險。研究發現，雞蛋的過敏原主要位於蛋白中，相較之下，蛋黃的過敏原含量較低，誘發過敏的可能性也較小。因此，如果擔心過敏，可以選擇將整顆雞蛋完全煮熟來食用，這會是更安全的選擇。

醫師分享，將整顆雞蛋煮熟後再食用，也能大幅降低過敏的風險；示意圖。（圖取自freepik）

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