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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

不想住院！居家醫療助在家治療 阿嬤「排藥送雞蛋」謝暖心團隊

2025/01/02 11:21

員郭醫院的「員自宅」團隊提供患者居家醫療服務，健保署長石崇良（右一）向阿滿姨了解服務狀況。（記者林志怡攝）

員郭醫院的「員自宅」團隊提供患者居家醫療服務，健保署長石崇良（右一）向阿滿姨了解服務狀況。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕對於許多長者而言，去哪裡都比不上在家舒適。77歲的阿滿姨因為複雜慢性病史，過去長期在多間醫院就醫、一天要吃20至30顆藥，後來轉由員郭醫院居家醫療團隊照顧，不只協助統整用藥，藥師更每週到家幫阿滿姨排藥，避免阿滿姨分不清楚藥品而亂吃、漏吃，而阿滿姨每次也會熱情的送自己養的雞蛋給藥師，感謝醫療團隊的協助。

員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞指出，阿滿姨是由員郭醫院收案的在宅急症個案，本身有冠狀動脈心臟病、痛風、副甲狀腺抗進、骨質疏鬆、失眠等問題，長期在5個科、3間醫院就醫，必須到處看診，且2年內就因為髖關節骨折與退化性髖關節置換、副甲狀腺切除等原因，開了至少3次刀。

郭亭亞表示，由於阿滿姨的就醫情況複雜，家人後來協助轉介到員郭醫院做居家醫療與照護整合，但在訪視過程中發現，阿滿姨一天要吃多達20至30顆藥，後來藥師費心整理藥物後，才把藥量減少下來。

不過，郭亭亞說，在藥師進行藥物整合的過程中，阿滿姨發生了一次泌尿道感染，在醫師詢問是否住院時，阿滿姨問說，能不能不要再住院，請醫師像平常一樣到家中訪視、在家治療就好，剛好今年7月又剛好啟動在宅急症照護，阿滿姨也得以在家使用抗生素治療，後來病況也逐漸好轉。

郭亭亞笑說，因為訪視時發現阿滿姨會亂吃或漏吃藥物，所以藥師後來持續到阿滿姨家中訪視、幫忙排藥，不過因為訪視頻率密集、沒辦法每次都報健保，平時養雞為樂的阿滿姨就會拿雞蛋給醫療團隊，後來團隊與阿滿姨互通過程中也談到預立醫療，並在家中進行預立醫療照顧諮商，簽署預立醫療決定。

阿滿姨也說，她覺得住在家裡比較方便，活動空間寬闊、比較自由，也住得習慣，先前其實不知道有居家醫療的服務，每次都要孫子幫忙載她去醫院、急診，後來到了小郭醫師（郭亭亞）這裡，才知道原來可以在家治療，生病提出不想住院時，小郭醫師也馬上問她，「不然我來妳這邊比較方便，好不好？」

此外，阿滿姨提到，她很喜歡養雞，但以前的藥總是一包一包的，吃了一顆、忘了另一顆，身體就開始不舒服了，現在在團隊照顧下，已經慢慢恢復到可以自己去餵雞，不過前一陣子被狗吃掉了幾隻，真的很傷心。

員自宅醫療團隊協助阿滿姨在家治療。（員郭醫院提供）

員自宅醫療團隊協助阿滿姨在家治療。（員郭醫院提供）

員郭醫院團隊協助阿滿姨整理用藥。（員郭醫院提供）

員郭醫院團隊協助阿滿姨整理用藥。（員郭醫院提供）

阿滿姨送雞蛋給到家協助排藥、治療的醫療團隊。（員郭醫院提供）

阿滿姨送雞蛋給到家協助排藥、治療的醫療團隊。（員郭醫院提供）

員郭醫院藥師陳婉淑每週會到阿滿姨家協助排藥。（記者林志怡攝）

員郭醫院藥師陳婉淑每週會到阿滿姨家協助排藥。（記者林志怡攝）

員郭醫院的「員自宅」團隊提供患者居家醫療服務。（記者林志怡攝）

員郭醫院的「員自宅」團隊提供患者居家醫療服務。（記者林志怡攝）

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