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過年三高危機 預防與中醫調養

2025/02/01 10:15

過年三高危機 預防與中醫調養

中醫師指出，洛神荷葉茶有助血壓、血脂雙降。（台東馬光中醫診所提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕農曆年假，與家人親戚圍爐團聚是必不可少的行程，豐富的年菜及各式過年堅果瓜子也是餐桌上的常客，年菜的高熱量、高油、高鹽也造成高血壓、糖尿病以及高血脂隱患，台東馬光中醫診所醫師陳資昀提出健康飲品，在享受年節氣氛之餘，及時除去對健康隱憂少保年年過好年。

陳資昀說明，年節期間各式高油食品讓血脂的控制困難度提升外，體脂肪也會進一步增加，體脂肪不只是跟高血脂有關，也會使胰島素阻抗上升。胰島素阻抗的上升，讓血糖控制亦趨嚴苛外，搭配年菜的高熱量，加速血糖上升。最後，高鹽份會引發水分滯留於體內，對高血壓患者的血壓控制造成負擔。

陳資昀說，首先是自然是從飲食習慣做起，在過年期間勿暴飲暴食，年菜的選擇或搭配上也應提升高纖蔬菜的比例，針對高油高鹽的菜色取用時也應有所節制。甚者，過年走春也是不可少，好好的走動活動以消耗過年期間過度攝取的熱量。

再者，除了飲食控制及運動以外，「洛神荷葉茶」就是好選擇，可降血壓外，又能降血脂；山楂對降血壓血脂有助益外，亦能緩解大魚大肉引發的腸胃不適；麥芽能促進澱粉類食物消化；桑葉不只解除守歲熬夜後的眼睛乾澀，現代研究也指出能抑制血糖上升；甜菊除了為茶飲帶來好口感外，藥理上亦能降低血糖。

準備洛神15g、山楂10g、麥芽10g、桑葉15g以及甜菊10g。將成分材料放入鍋中，加水2公升，以大火煮滾後，轉小火煎煮20分鐘。

陳資昀補充，除了食療外，還有穴位按摩可以緩解高血壓，在這要介紹「內關穴」和「太衝穴」兩個穴位。曾治療一位壯年期的高血壓病患，因應酬需求過度喝酒，血壓也是持續在150以上，透過針灸內關穴及太衝穴，搭配清肝火的中藥調養，以及病患飲食生活的調整，一個多月的治療後，患者的血壓控制在130上下，達成病患不想吃西藥控制血壓的目標。

●內關穴：寧心安神，降逆止嘔。內關穴的寧心安神不但能緩解心血管寂靜的高血壓外，它降逆止嘔的效果還能緩解過年暴飲暴食的腹脹不適。

太衝穴：平肝息風，清熱明目。高血壓常伴隨肝火大，太衝穴的平肝息風便能緩解肝火併降血壓，同時過年熬夜的眼睛乾澀也能透過太衝穴緩解。

太衝穴，平肝息風，清熱明目。（台東馬光中醫診所提供）

太衝穴，平肝息風，清熱明目。（台東馬光中醫診所提供）

內關穴，寧心安神、降逆止嘔。（台東馬光中醫診所提供）

內關穴，寧心安神、降逆止嘔。（台東馬光中醫診所提供）

過年三高危機 預防與中醫調養

中醫師陳資昀提供穴位按摩及飲品選項，因應年節飲食、作息保健。（台東馬光中醫診所提供）

過年三高危機 預防與中醫調養

中醫師陳資昀提供穴位按摩及飲品選項，因應年節飲食、作息保健。（台東馬光中醫診所提供）

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