跟騷農夫！情障女判刑賠償 醫談「雙相情緒障礙」治療

台南市立安南醫院精神醫學科醫師陳威任。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕狂追求騷擾農夫友人的邱女，患有雙相情緒障礙症。台南市立安南醫院精神醫學科醫師陳威任指，所謂雙相情緒障礙症（也稱雙極性情感疾病）即是一般所稱的「躁鬱症」，在發病期間會有明顯的躁期或是一段明顯的鬱期，是可以治療的。

在鬱期時會以情緒低落、失眠、活動量低、沒胃口、產生自殺意念為主；相反的，在躁期會有明顯的情緒高昂易怒、活動量大、想法誇大飛躍，以及過度參與可能會有不良結果的活動（像不停購物、濫交或是過度樂觀的投資），所以躁症發病時，過去常被稱為「桃花癲」。

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陳威任表示，進一步談論邱女個案時，必須了解個案當時犯案時的精神狀況是否處於躁症發病期，如果是這樣，建議妥予治療，治療好處可減少自己與親人的折磨（尤其躁鬱症自殺風險為一般人的20倍），及早治療也能減少功能及認知的缺損。治療方式目前以藥物為主，新型態藥物如長效針劑，對於容易忘記吃藥或是病識感不佳的個案很有助益。

陳威任說，目前學界對於跟騷行為還沒有正式的疾病診斷，而如何界定是「持續的跟蹤騷擾」還是「剛好在受害者的附近」，也不一定適用所有跟騷，每1位跟騷者及受害者可能都有複雜心理糾結的關聯，跟騷者也許具有「錯誤理解被害者需求」與「瘋狂害怕被拋棄」的特質，或是以為現實如同愛情電影一樣，需要死纏爛打才能追求成功。

目前來看，還是需要依每位個案的差異性來做處理，疾病的個案，可以尋求精神科門診做專業評估；若自覺心裡有痛的個案，則可以尋求醫師或心理師協助；但如已超過法律規範的界線，就需要法律做後續的裁決。

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