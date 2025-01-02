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健康網》掉髮、指甲裂可能缺了「它」 醫：快補蛋黃、杏仁等食物

2025/01/02 11:46

醫師指出，攝取蛋黃、堅果（如杏仁、核桃）、種子（葵花籽）、肝臟、全穀類能補充生物素。（資料照）

醫師指出，攝取蛋黃、堅果（如杏仁、核桃）、種子（葵花籽）、肝臟、全穀類能補充生物素。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕掉頭髮、指甲易裂、皮膚乾燥等，除了生活作息跟飲食習慣有關外，也跟俗稱生物素的維生素B7有關。皮膚科醫師沈孟暵指出，它幫助細胞代謝，保持頭髮、皮膚和指甲的健康，對維持身體正常運作很重要，可以從蛋黃、堅果（如杏仁、核桃）、種子（葵花籽）、肝臟、全穀類補充。但吃生雞蛋補不到生物素，因為生雞蛋中有抗生物素蛋白會阻止生物素被腸道吸收。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文說明，生物素是細胞內多種酵素的「好幫手」，這些酵素負責代謝食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白質，並將它們轉化為能量。生物素能促進角蛋白生成，讓頭髮更有彈性、指甲更堅韌、幫助毛囊和指甲的細胞快速增殖、改善頭皮環境、保持頭皮滋潤，減少乾燥和脆弱。

缺乏生物素的影養

沈孟暵說，如果生物素攝取不足，可能會出現以下症狀：頭髮乾燥、易掉落；指甲脆弱、容易裂開；皮膚乾燥，甚至出現皮膚炎；疲倦、注意力不集中。這時可以攝取富含生物素的食物，如蛋黃、堅果（如杏仁、核桃）、種子（葵花籽）、肝臟、全穀類、牛奶及乳製品、香蕉、蘑菇等。

醫師表示，堅果（如杏仁、核桃）、種子（葵花籽）都是富含生物素的食物；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，堅果（如杏仁、核桃）、種子（葵花籽）都是富含生物素的食物；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈孟暵提醒，生物素是維持身體能量代謝、細胞健康及頭髮、皮膚和指甲健康的重要營養素。透過均衡飲食，如適量食用煮熟的雞肝（每公克含有1.872微克的生物素）和其他富含生物素的食物，可以輕鬆滿足國健署建議的每日攝取量30微克。

長期吃生雞蛋恐致生物素缺乏

沈孟暵說明，生雞蛋中有一個蛋白質「抗生物素蛋白」（Avidin）會牢牢抓住生物素，阻止它被腸道吸收。長期大量吃生雞蛋可能導致生物素缺乏。解決方法就是將雞蛋煮熟，抗生物素蛋白的活性就會被破壞，不影響生物素吸收。

醫師指出，生雞蛋中有「抗生物素蛋白」，會阻止腸道吸收生物素，最好的辦法是把雞蛋煮熟；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，生雞蛋中有「抗生物素蛋白」，會阻止腸道吸收生物素，最好的辦法是把雞蛋煮熟；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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