健康網》新年新挑戰！ 醫祭出30天養出健康腸道5招

醫師指出，多吃蔬果、喝足水分、每天步行30分鐘、遠離油炸與高糖食物、增加益生菌攝取，只要先持續30天，就是養出健康腸道的第一步；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新的一年給自己一個新的健康挑戰吧！禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，一開始不要把目標設得太高，先給自己30天的時間，好好培養以下健康的好習慣：多吃蔬果、喝足水分、每天步行30分鐘、遠離油炸與高糖食物、增加益生菌攝取。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，2025年的新計畫可以從「養成健康腸道」開始，也提醒，若是已經有痔瘡或腸胃問題，記得避免辛辣、刺激性食物，同時也要養成定時如廁的習慣。

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養成健康腸道30日挑戰

●多吃蔬果：每天3份蔬菜+2份水果，補充膳食纖維。

●喝足水分：不喝飲料，每天喝足2000ml的水。

●每天步行30分鐘：促進腸胃蠕動，讓排便更順利。

●遠離油炸與高糖食物：減少腸胃負擔，讓痔瘡遠離你。

●增加益生菌攝取：每日1份優格或益生菌補品，調整腸道菌叢。

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