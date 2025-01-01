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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》冬季寒流別當沙發馬鈴薯 醫推5運動

2025/01/01 20:55

醫師指出，瑜伽或皮拉提斯都可以幫助身體拉伸，放鬆僵硬的肌肉與關節，同時提升核心力量和身體靈活性；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，瑜伽或皮拉提斯都可以幫助身體拉伸，放鬆僵硬的肌肉與關節，同時提升核心力量和身體靈活性；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬天讓人懶得出門運動，不過一直窩在沙發上看電視、看手機，小心讓身體代謝變慢，甚至免疫力下降！對此，板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享5種適合冬季做的運動，包含室內瑜伽或皮拉提斯、快走或慢跑、游泳、太極拳或氣功、爬樓梯，都是不錯的的選擇。

●室內瑜伽或皮拉提斯：瑜伽或皮拉提斯是冬天非常適合的運動，因為在室內就可以做了，不需要忍受寒冷。這兩種運動都可以幫助身體拉伸，放鬆僵硬的肌肉與關節，同時提升核心力量和身體靈活性。建議選擇能促進血液循環的動作，例如拜日式或貓牛式，幫助身體保持溫暖。

●快走或慢跑：冬天進行快走或慢跑，不僅可以燃燒卡路里，還能有效提升心肺功能。因為這樣步伐輕鬆，可根據個人體能調整強度，且冬天慢跑也可以避免過熱流汗過多的情況。但還是要記得，選擇防風透氣的衣物和防滑鞋，在安全的步道或跑道上進行，也要注意手腳保暖。

●游泳：如果不想冒著寒風進行戶外運動，也可以選擇在室內溫水游泳池游泳。游泳是一項低衝擊的全身運動，適合各種年齡層的人進行，有助於改善心肺功能和肌肉耐力。但請務必注意，運動後要迅速擦乾身體，並穿上保暖衣物，避免著涼。

●太極拳或氣功：太極拳或氣功屬於慢節奏運動，但非常適合冬天，特別是中老年人。動作柔和且注重呼吸，有助於促進血液循環，緩解冬季關節僵硬和肌肉緊繃的問題。建議可以在清晨或室內進行，避免過於寒冷的環境。

●爬樓梯：冬天不想出門的日子，家中或辦公室的樓梯，就是最好的運動場所。如果不是在十幾樓，只有3、4層樓，爬樓梯是簡單高效率的有氧運動，能快速提升心肺功能，同時鍛煉腿部肌肉。並提醒應逐漸增加階梯數量，避免一次性過量運動，反而導致膝蓋不適。

醫師提到，爬樓梯是簡單且高效率的有氧運動，能快速提升心肺功能，同時鍛煉腿部肌肉。但應逐漸增加階梯數量，避免一次性過量運動，導致膝蓋不適；情境照。（圖取自freepik）

醫師提到，爬樓梯是簡單且高效率的有氧運動，能快速提升心肺功能，同時鍛煉腿部肌肉。但應逐漸增加階梯數量，避免一次性過量運動，導致膝蓋不適；情境照。（圖取自freepik）

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