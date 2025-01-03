健康網》7甜湯暖心卻怕胖？ 熱量比拚 紅豆湯第3 「它」第1

營養師表示，1碗350毫升紅豆湯，熱量達350大卡；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷就想來碗熱呼呼的甜湯，暖心、暖胃，卻怕太甜肥胖上身？營養師李婉萍在臉書專頁發文比較7種常見甜湯熱量，熱量由高到低依序為：花生湯、紅豆紫米粥、紅豆湯、酒釀湯、不加料燒仙草、豆花（糖水）及薑湯，並分享9種常見配料熱量，建議選擇花生湯或紅豆湯作為湯底時，不要再額外添加配料，以免熱量太高，甜在心裡、胖在身上。

由下圖可知，冬天常喝7種甜湯之熱量，以350毫升計算，可以發現，光是1碗花生湯就高達450大卡，其次為紅豆紫米粥390大卡，第3則是紅豆湯約350大卡。李婉萍指出，若將一般便當算500大卡的話，1碗花生湯熱量就會逼近1個便當。花生和紅豆都常被認作豆類，但其實前者屬油脂與堅果種子類，後者屬全榖雜糧類，2者因油量和澱粉高，易使熱量變高，因此建議不要再額外添加配料。

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營養師比較7常見甜湯熱量。（圖擷取自李婉萍臉書專頁）

至於位居第4，每300毫升含204大卡的酒釀湯，李婉萍表示，適合手腳容易冰冷、會經痛的女性，或是糖友、肥胖者想喝純湯底也可以，適時來碗甜酒釀，能活血，促進末梢血液循環。

7種甜湯中，熱量倒數3名的是不加料燒仙草、豆花（糖水）、薑湯，每300毫升分別僅有150大卡、150大卡及70大卡。李婉萍最為推薦以上3種甜湯，不過也提醒，燒仙草雖熱量較低，但還是有勾芡，千萬別以為可毫無顧忌的加料；豆花是少數甜湯中含蛋白質者，適合減肥時吃，還可以幫助組織修復；天冷最熱門的薑湯，不僅熱量低，還可禦寒、改善手腳冰冷，重點是配料可以多加一點。

營養師提及，1碗350毫升花生湯，熱量達450大卡，是7種甜湯中熱量最高者；示意圖。（圖取自photoAC）

常見9種甜湯配料 紅黃綠燈報你知

吃甜湯不可少的就是配料！李婉萍也一同整理常見9配料熱量，皆以1大湯勺90公克比較，並將其分為紅綠燈區，並建議湯底選擇薑湯時，可選擇紅燈區+黃燈區1-2樣，如選芋園或地瓜圓，再加個薏仁；豆花、燒仙草搭配綠燈區2樣，如有嚼勁和飽足感的白木耳等。

紅燈區：珍珠390大卡、粉粿330大卡、芋圓／地瓜圓250大卡。

黃燈區：紅豆350大卡、綠豆350大卡、薏仁338大卡。

綠燈區：仙草、愛玉、白木耳皆為20大卡。

李婉萍提醒，薏仁、紅豆、大紅豆、綠豆是配料中纖維量高者，有助維持腸胃道健康，千萬不要因為覺得有熱量就謝絕往來！

營養師指出，珍珠、地瓜圓屬熱量紅燈區配料，建議少吃；示意圖。（圖取自photo AC）

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