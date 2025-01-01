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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

童綜合醫院上午迎來6位元旦寶寶 男寶提前3天降臨

2025/01/01 13:13

童綜合醫院婦產部許俊正醫師（右一）喜迎2025年童醫院首位元旦寶寶的降臨，並送上祝福禮盒給孩子的爸媽。（記者歐素美攝）

童綜合醫院婦產部許俊正醫師（右一）喜迎2025年童醫院首位元旦寶寶的降臨，並送上祝福禮盒給孩子的爸媽。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕2025元旦寶寶報到！童綜合醫院在新的一年，上午就喜迎6名元旦寶寶（3男3女）到來，目前還有一位待產中，十分熱鬧。

童綜合醫院在2025年凌晨1點55分迎接了第1位元旦寶寶，在婦產部醫師許俊正接生下，36歲的林姓產婦自然產下帥氣的小壯丁，寶寶體重3732公克，是媽媽的第2胎。許俊正與護理人員送上祝賀禮盒、醫院紀念品，恭喜並祝福寶寶平安健康的成長。

寶寶的父親表示，原本預產期是1月4日，孩子自己挑選了這個日子誕生，非常驚喜也高興，原本有個女兒，現在生下兒子就湊了一個好字。媽媽則說，昨（31）日感覺到陣痛到醫院待產，在待產室跨年後，孩子也很乖地順利誕生，感到滿足又歡喜。

在早上9點14分，童綜合醫院則迎接了第2位元旦寶寶，由婦產部醫師張永玲接生，由24歲劉姓產婦剖腹產下，是一名3054公克的可愛男寶寶；接著第3位元旦寶寶在早上9點22分誕生，婦產部魏添勇醫師接生，由33歲林姓產婦剖腹產下，是1名3328公克健康男寶寶；第四位元旦寶寶也在早上9點31分誕生，婦產部簡陳榮醫師接生，由43歲阮姓產婦自然產下，是一名3500公克漂亮的小公主。

第5位元旦寶寶則在早上的11點19分誕生，婦產部醫師魏添勇接生，由36歲程姓產婦剖腹產下，是一名2536公克可愛女寶寶；第六位元旦寶寶在早上的11點36分，婦產部陳緒鵬接生，由34歲彭姓產婦自然產下，是一名3062公克健康女寶寶。

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