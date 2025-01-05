自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》別窩在沙發上了！ 全球最長壽5區域都有「1好習慣」

2025/01/05 15:06

醫師表示，長壽區域居民的長壽秘訣之一是多走路；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，長壽區域居民的長壽秘訣之一是多走路；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走路是健康的第一步！嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜引述國外研究指出，全世界最長壽的5個區域，都有著多走路的習慣，這也呼應世界衛生組織一直強調的「避免久坐」觀念，還沒有養成運動習慣者，不妨試著定期起身走走，有益於健康。

安欣瑜在臉書專頁「安欣瑜醫師」發影片分享，有項研究針對Blue Zones藍色區域，針對全世界最健康壽命最長5個區域，分布歐、亞、美三大洲，分別為日本沖繩、希臘伊卡利亞島、義大利薩丁尼亞半島、美國加州的洛馬林達區及哥斯大黎加的尼科亞半島進行調查，分析其長壽秘訣。

醫師表示，長壽區域的居民不全仰賴高強度身體活動，而是將一些低強度身體活動，如打掃等活動融入生活中；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，長壽區域的居民不全仰賴高強度身體活動，而是將一些低強度身體活動，如打掃等活動融入生活中；圖為情境照。（圖取自freepik）

結果發現，這些居民的長壽秘訣之一是多走路，他們不仰賴高強度身體活動，而是將一些低強度身體活動，如走路、打掃等活動融入生活中，這也呼應了WHO一直在強調的「避免久坐」觀念。

安欣瑜指出，久坐已被證實與多項慢性疾病、代謝症候群等疾病有關，只要每坐30分鐘，站起來走動一下，就可顯著改善健康狀況。呼籲未養成慢跑、重訓等運動習慣的人，請記得一定要定時起來走一走，對健康有很大的幫助。

醫師提醒，久坐已被證實與多項慢性疾病、代謝症候群等疾病有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，久坐已被證實與多項慢性疾病、代謝症候群等疾病有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中