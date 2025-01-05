健康網》別窩在沙發上了！ 全球最長壽5區域都有「1好習慣」

醫師表示，長壽區域居民的長壽秘訣之一是多走路；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走路是健康的第一步！嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜引述國外研究指出，全世界最長壽的5個區域，都有著多走路的習慣，這也呼應世界衛生組織一直強調的「避免久坐」觀念，還沒有養成運動習慣者，不妨試著定期起身走走，有益於健康。

安欣瑜在臉書專頁「安欣瑜醫師」發影片分享，有項研究針對Blue Zones藍色區域，針對全世界最健康壽命最長5個區域，分布歐、亞、美三大洲，分別為日本沖繩、希臘伊卡利亞島、義大利薩丁尼亞半島、美國加州的洛馬林達區及哥斯大黎加的尼科亞半島進行調查，分析其長壽秘訣。

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醫師表示，長壽區域的居民不全仰賴高強度身體活動，而是將一些低強度身體活動，如打掃等活動融入生活中；圖為情境照。（圖取自freepik）

結果發現，這些居民的長壽秘訣之一是多走路，他們不仰賴高強度身體活動，而是將一些低強度身體活動，如走路、打掃等活動融入生活中，這也呼應了WHO一直在強調的「避免久坐」觀念。

安欣瑜指出，久坐已被證實與多項慢性疾病、代謝症候群等疾病有關，只要每坐30分鐘，站起來走動一下，就可顯著改善健康狀況。呼籲未養成慢跑、重訓等運動習慣的人，請記得一定要定時起來走一走，對健康有很大的幫助。

醫師提醒，久坐已被證實與多項慢性疾病、代謝症候群等疾病有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

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