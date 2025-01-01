少子化！台中茂盛醫院中午前迎2位元旦寶寶 醫：去年有7名

茂盛醫院今天上午迎來第一位元旦寶寶（茂盛醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今（1）日是元旦，台中茂盛醫院目前只迎來2位可愛的元旦寶寶，是一位在8:33剖腹生下的2900公克小壯丁及中午出生3120公克小女娃，目前還有6位孕婦待產中；醫院送上「荷包蛋」抱枕給寶寶們，並在嬰兒室佈置小國旗，一同慶元旦。

台中茂盛醫院院長李茂盛表示，去（2023）年龍年跟12年前的龍年相比新生兒人數恐低於13萬人，堪稱史上最慘澹的龍年；預測未來5年內新生兒人數恐會掉到12.5萬人，顯見台灣少子化的嚴重程度。

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23歲的謝小姐在元旦早上8:33分由婦產科廖敬慈醫師為她剖腹產下1名重達2900公克的元旦男寶，成為茂盛醫院成114年第1位的元旦寶寶。

她說，小孩能和國家同一天生日覺得非常開心，因為婆婆希望長孫能當元旦寶寶，這樣就能和家人們一起過年。而她先生等在手術室外頭很緊張，看到護理師將剛出生的兒子抱出來給他時，高興得不斷笑開懷、頻頻說yes，他希望兒子健康康康，未來再添個女兒就心滿意足。中午另一位產婦自然產下一位3120公克小女娃。

目前還有6位孕婦在醫院待產中。李茂盛說，茂盛醫院在去年元旦接生7個元旦寶寶，希望今年不要破底！他也提醒國人，若備孕超過半年，可接受「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，把握備孕黃金期。

茂盛醫院統計1至11月份接生的龍寶寶總數為1507人，李茂盛表示，遇過龍年最大出生潮是在1976年，超過42萬個新生兒誕生，12年前的龍年也有22萬9481人，他感嘆少子化實在太嚴重了。

茂盛醫院中午前出生二位元旦寶寶，還有六位待產，特準備荷包蛋抱忱及小國旗（茂盛醫院提供）

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