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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》新年開胃菜上桌！ 3步驟做印度風味薑黃炒蛋

2025/01/01 06:30

農糧署教做「印度風味薑黃炒蛋」，營養又美味；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署教做「印度風味薑黃炒蛋」，營養又美味；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新年新氣象，就從吃開始！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文教做「印度風味薑黃炒蛋」，只要3步驟，在家就能享受異國風味美食，營養又開胃。

農糧署指出，薑黃原產於亞洲熱帶地區，雖然外型長的像薑，但其實在分類上為同科不同屬，薑黃所含薑黃素等營養，具有抗氧化、抗發炎的效果，在原鄉部落除用於入菜，也常做為食用色素或天然染色劑使用。

農糧署指出，薑黃所含薑黃素等營養，具有抗氧化、抗發炎的效果；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署指出，薑黃所含薑黃素等營養，具有抗氧化、抗發炎的效果；示意圖。（圖取自photoAC）

印度風味薑黃炒蛋

準備食材：雞蛋3顆、薑黃粉2小匙、牛奶1/2杯、孜然1/4小匙、洋蔥丁1/2杯、紅辣椒少許、糯米椒1杯。

料理方式：
1.薑黃粉和1小匙油攪拌，慢慢加牛奶，少許鹽調勻後，再和雞蛋一起打勻。

2.鍋中放油，加入孜然，開火加熱；放洋蔥丁爆香後加入紅辣椒、糯米椒翻炒，再加少許鹽調味。

3.倒入蛋液，翻炒成滑蛋即可盛盤。

提醒：薑黃具刺激性，不建議孕婦與哺乳婦女食用。

農糧署表示，薑黃是印度料理咖哩中的主要香料，味苦略辛，帶土味，多為香料、天然染色劑及保健食品。大家對薑黃較熟悉的是薑黃粉，新鮮薑黃可切片煮雞湯，薑黃粉則可以加入米飯製成薑黃飯，或是加入牛奶做黃金牛奶。

薑黃相當容易染色，可能會讓你的餐具變得黃黃的，可使用食用小蘇打粉加水調成膏狀，並塗抹在餐具上靜置一段時間，就能除去殘留的色素。

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