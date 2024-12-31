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健康網》邁向2025年！ 中醫：熬夜小心肝火旺

2024/12/31 21:37

王大元提醒，跨年熬夜狂歡的同時，健康也不容忽視，熬夜容易引發肝火旺盛，若未妥善調養，可能導致體質改變及健康問題。（資料照）

王大元提醒，跨年熬夜狂歡的同時，健康也不容忽視，熬夜容易引發肝火旺盛，若未妥善調養，可能導致體質改變及健康問題。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕跨年倒數進入倒計時，您是否已規劃好如何迎接2025年？不過，跨年熬夜狂歡的同時，健康也不容忽視。中醫師王大元在其臉書粉專「元氣中醫師 王大元」提醒，熬夜容易引發肝火旺盛，若未妥善調養，可能導致體質改變及健康問題。

王大元解釋，熬夜屬於中醫「疲勞」、「虛勞」和「勞怯」的範疇，最常見的問題便是肝火旺盛。雖然這不一定會直接影響肝功能指數（如GOT、GPT），但肝火旺代表肝臟運作過度，可能引發口苦咽乾、舌紅苔黃、血壓升高、情緒暴躁、身體燥熱等症狀，甚至出現小便赤濁、大便秘結或目赤腫痛等不適。

預防跨年熬夜後肝火旺

王大元建議，可以透過以下方法減少熬夜對身體的傷害：

1. 午睡調養精神

在熬夜前的中午，可安排20至30分鐘的短暫午睡，但不可超過1小時。午後是陰氣生長的起點，適時小憩有助於養陰氣，減少熬夜引起的陰虛火旺及肝陽上亢。

2. 適當茶飲養護身體

●白天飲用茶飲：可以選擇西洋參、刺五加或紅景天泡茶，幫助提升體力與抗疲勞。

●熬夜後飲用茶飲：建議喝蓮子、山藥、木耳、百合、玫瑰花、鬱金、合歡皮或夜交藤製成的茶飲，能緩解熬夜造成的亢奮狀態，並幫助快速進入深層睡眠。

王大元提醒大家，迎接新年的同時切勿過度耗損身體，量力而行，並妥善安排休息時間，以健康的體態迎接嶄新的2025年！

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