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健康網》大掃除必看秘笈 跟著中醫做痠痛不上身

2025/01/25 13:11

中醫師建議，打掃每工作30分鐘，休息5到10分鐘，活動四肢，也可以更換打掃的種類，避免身體同一部位勞累過度及產生倦怠感；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師建議，打掃每工作30分鐘，休息5到10分鐘，活動四肢，也可以更換打掃的種類，避免身體同一部位勞累過度及產生倦怠感；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕除舊佈新、整理家中環境，你的腰背、膝蓋、肩頸又開始痠痛了嗎？民權馬光中醫診所劉宇真醫師分享打掃三階段秘笈，不僅可以避免勞累過度傷害到身體，也能減緩面對過年打掃的心理壓力，讓你輕鬆過好年！

打掃前的準備

1.規劃打掃範圍和進度：依照家中所需打掃的範圍，排定合理的進度，並尋求家人共同協助，避免一天內勞累過度，徒增身心負擔。

2.選擇輕便工具：選擇輕巧且易操作的清潔工具，能減少對關節的負擔，像是使用長柄掃把、拖把等，可以避免彎腰過度或長時間負重。

3.簡單熱身保護關節：開始打掃前可以輕鬆地360度轉動手腕和腳踝，進行30秒簡單的熱身；使用掃把和拖把時，應盡量從肩關節往手肘和手掌處發力，而不是單純依靠手腕出力，這樣可以減少手腕的負擔，避免過度疲勞。

4.適當使用護具：如果有舊傷或關節不適，可適當佩戴護具來保護受傷部位。但護具不宜過緊，以免影響血液循環，如感覺手指或腳趾發白、發麻，則應立即調整。

中醫師指出，使用掃把和拖把時，應盡量從肩關節往手肘和手掌處發力，而不是單純依靠手腕出力，避免手腕過度疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，使用掃把和拖把時，應盡量從肩關節往手肘和手掌處發力，而不是單純依靠手腕出力，避免手腕過度疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

打掃過程中需留意

1.輪替工作內容：打掃過程可以每工作30分鐘左右，休息5到10分鐘，活動四肢，也可以更換打掃的種類，例如清潔窗戶玻璃後去打掃臥室的地板，這樣可以避免身體同一部位勞累過度，適時更換打掃區域也能避免產生倦怠感。

2.搬重物的正確姿勢：由低處往上搬重物時，要避免直接彎腰，應該讓物品靠近身體，收緊腹部肌肉後，由大腿的肌肉力量撐起身體，把重物搬起。

從高處往下搬重物時，要避免手高舉過頭，也不可以聳肩，應該使用椅凳、梯子輔助，讓物品至於胸口的高度後再出力移動，不僅可以輕鬆省力，也能避免傷到脖子和肩膀。

3.搬運高度的注意：若物品放置處過高，不論是要抬高往上放或是由高處往下搬，雙手抬高角度最多不超過45度。

4.有受傷史需謹慎：若曾經有膝蓋、腰部等關節受傷的情況，建議盡量避免搬重物，必要時請他人協助，以免舊疾復發。

健康網》大掃除必看秘笈 跟著中醫做痠痛不上身

中醫師教搬重物的正確姿勢，預防受傷。（馬光中醫診所提供）

打掃後的舒緩方式

1.拉筋與放鬆：打掃結束後，長時間的勞動可能會讓身體感到疲憊，這時，可以進行一些拉筋伸展來舒緩緊繃的肌肉，也可以搭配穴位針灸或按摩等方法，可以進一步加速緩解肌肉僵硬帶來的不適感。

2.泡腳舒筋活血：睡前泡腳15-20分鐘是緩解疲勞的好方法。使用溫熱的水並加入如薑片、艾草、伸筋草等中藥材，可以促進血液循環，舒緩肌肉緊張，幫助更好入眠。

3.放鬆身心享受新環境：慰勞、感謝辛苦打掃的自己，享受打掃後舒適的環境和空氣，聽點音樂，放鬆身心。

劉宇真提醒，過年大掃除不應該成為身心的負擔，除了注重環境的清潔，也要關愛自己的身體，掌握適當的清掃技巧、注意勞逸結合，並適時進行養生調理，達到中醫強調的身心和諧，才能讓新的一年充滿活力與健康。

健康網》大掃除必看秘笈 跟著中醫做痠痛不上身

民權馬光中醫診所劉宇真醫師。（馬光中醫診所提供）

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