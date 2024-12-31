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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養標示怎麼看？ 營養師教「6重點」看懂包裝秘密

2024/12/31 19:10

營養師建議，購買食品時，應看包裝上的營養標示表，吃的安心更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，購買食品時，應看包裝上的營養標示表，吃的安心更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕購買食品時，您有注意過包裝上的營養標示表嗎？營養師張益堯表示，認識營養標示可了解食物成分，從標示中可得到許多資訊，如本包裝包含幾份，可進一步計算熱量；再者，也可知道成分越多排在越前面、果汁百分比、成分中的化學名詞、保存期限，並透過醣類、蛋白質、脂肪之比例，計算營養價值，最好選擇3者平衡者，安心吃更健康。

張益堯在臉書專頁分享，食品包裝、設計與標示琳瑯滿目且吸睛誘人，但若沒看清楚成分與營養標示，你以為的跟你吃到的可能不一樣，像是黑巧克力一點都不黑、原味豆漿原來有加糖、鵝肝醬中的豬肝比鵝肝多、一份不等於一整包！因此整理營養標示6大重點：

●看清楚本包裝包含幾份：1份不等於整包熱量！營養標示上通常會有2欄，1欄是每100克的營養成分，另1欄是「每份」，而這個每份是由廠商自由定義，可以是10克、20克、50克。所以要看清楚「本包裝包含幾份」，才是整包的熱量、營養。舉例來說，1大包洋芋片可能標示每份20克含有100大卡，但本包裝包含5份，那麼吃完1包，就有500多大卡。

​●成分越多排在越前面：品名上的字眼不一定是主要成分，看成分才能更清楚你吃到的是什麼。依照台灣食品標示法，標示的順序為「成分越多越前面，依序遞減。」有些標榜黑巧克力會讓民眾誤以為是沒加糖的純可可，但看到成分中第1名卻是砂糖，這是因為巧克力商品中只要含有30%以上的可可，就有資格稱為黑巧克力；不只如此，也可從營養標示表中發現，鵝肝醬中，豬肝比鵝肝多；松露巧克力其實沒有松露等。

營養師指出，品名不一定是主要成分，舉例來說，看成分表時，卻可能發現黑巧克力首位成分是砂糖，這是因為巧克力商品中只要含有30%以上的可可，即可稱為黑巧克力；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，品名不一定是主要成分，舉例來說，看成分表時，卻可能發現黑巧克力首位成分是砂糖，這是因為巧克力商品中只要含有30%以上的可可，即可稱為黑巧克力；示意圖。（圖取自photoAC）

​●果汁百分比的標示：你喝的果汁不一定都是水果！很多人會喝蔬果汁來補充飲食中沒吃到的蔬果，下次請記得務必先查看包裝正面，通常在偏下方處，一定有個「果汁含量標示％」，市面上很多只有10%、15%的果汁，這也意味著，其餘的可能都是糖水。

​●成分中的化學名詞：如果發現成分中有很多化學名詞，可能是幫助抗氧化（防腐）、著色（色素）、調味（甜味劑），雖然應該都是合法的食品添加劑，但建議選擇越天然、越單純的食品越好。

●3大營養素的平衡：3大營養素為醣類、蛋白質、脂肪，都是人體需要的營養素。不過，精製糖也包含在醣類食物中，食用過多易造成身體健康負擔，所以選擇點心或零食時，一定要看醣類的比例作為營養價值的判斷。例如：無糖豆漿幾乎沒有糖，都是蛋白質與少少的脂肪，而原味豆漿（有加糖）的糖就比蛋白質還要高。

​●保存期限：食物一定要在保存期限前吃完最安全。若發現有不正常的沉澱、異物、變質，就算還沒過期，也不要用自己的健康做實驗。

營養師提醒，食物一定要在保存期限前吃完最安全。若發現有不正常的沉澱、異物、變質，就算還沒過期，也不要用自己的健康做實驗。（資料照）

營養師提醒，食物一定要在保存期限前吃完最安全。若發現有不正常的沉澱、異物、變質，就算還沒過期，也不要用自己的健康做實驗。（資料照）

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