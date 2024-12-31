陳菊中風》凝血基因若異常 醫：術前準備防併發症

監察院長陳菊傳出因腎臟有腫瘤而住院，在術後又發生腦中風。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年74歲的監察院長陳菊驚傳在手術後發生腦中風，需要住院治療的狀況。陳菊近期在高雄醫學大學中和紀念醫院做健檢的時候，發現右側腎臟有約3.5公分腫瘤，切除後在住院期間傳出腦中風。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在粉專「基因醫師張家銘」從基因醫師的角度談到，部分病患在術後發生血栓，與基因有很大的關係。若能提早知道基因，可以在術前有所準備，包含接受抗凝治療等，以避免併發症。

張家銘強調：「為什麼了解自己是否有凝血基因異常很重要？」張家銘表示，手術對於很多病患來說，是解決健康問題的重要步驟，「但您可能沒想到，有些人術後發生血栓的風險，其實跟他們的基因有很大的關係。」

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張家銘表示，基因醫師常常會遇到這樣的案例：患者在手術過程非常順利，但術後卻因為血栓問題出現嚴重併發症，甚至威脅到生命安全。而這一切，如果能提前知道自己是否有凝血基因異常，通常可以透過術前準備來有效避免。

張家銘表示，有些人的體質天生比較特別，他們的凝血系統因為基因變異，可能比一般人更容易「過度工作」，導致術後血栓風險大幅增加。這其中，最常見的就是 Protein C、Protein S 和 Factor V Leiden （F5 基因）的變異。為了讓手術更加安全，我們建議需要接受手術的病人，特別是有家族血栓病史的人，在術前進行基因檢測，了解自己是否攜帶這些高風險基因，並提前採取預防措施。

Protein C 和 Protein S：抗凝血的重要守護者

張家銘表示，Protein C 和 Protein S 是我們身體抗凝血系統的核心成員，負責幫助抑制凝血的過度進行，確保血液能夠正常流動。如果這兩種蛋白的相關基因（PROC 基因和PROS1 基因）發生變異，可能導致這些抗凝血蛋白的功能不足，結果就是凝血的「剎車系統」失靈，血液容易在血管內部形成血栓。

這些基因變異雖然並不罕見，但往往在無症狀時被忽略。患者可能在經歷手術或長期臥床時，因為血流變慢、凝血機制被觸發，才第一次發現自己有這樣的問題。而這些血栓如果發生在深部靜脈，可能進一步導致肺栓塞，嚴重時甚至危及生命。

Factor V Leiden（F5 基因）：最常見的凝血基因變異之一

張家銘表示，如果說 Protein C 和 Protein S 是身體的抗凝血系統，那麼 Factor V 就是凝血系統的重要「司令官」。當 F5 基因發生 Factor V Leiden 變異時，這個「司令官」會變得對抗凝血蛋白 C 的調控無感，也就是說，正常的抗凝機制會被大大削弱，導致血液過度凝結。

Factor V Leiden 是全球範圍內最常見的凝血基因變異之一，在歐美人群中的比例特別高，亞洲人雖然較少，但仍有部分人可能攜帶這種基因。攜帶此基因變異的人，在手術後、懷孕或服用避孕藥時，血栓風險會顯著增加。如果能提前檢測，這些患者可以在術前接受抗凝治療，術後則加強監控，避免發生不可逆的併發症。

手術後血栓的背後：基因是關鍵因素之一

張家銘表示，實務經驗發現，很多術後血栓的患者並不是因為手術過程有問題，而是因為術後身體進入了一種高凝狀態。「手術期間為了止血，凝血系統會被激活，加上術後活動量減少，血流變慢，這些都讓血栓的風險大大增加。」

如果患者本身攜帶 Protein C、Protein S 或 Factor V Leiden 的基因變異，風險會進一步升高。這些基因異常的人即使在日常生活中可能沒有明顯症狀，但在手術這種特殊情況下，隱藏的基因風險往往會被觸發。因此，術前了解這些基因是否存在，對於制定術後防栓計畫至關重要。

術前基因檢測：保證手術安全的最佳策略

張家銘表示，基因醫師常說：「基因檢測不僅是為了診斷疾病，更是為了預防風險。」手術是一個挑戰免疫系統和血液循環的過程，術後血栓是一種我們可以提前預防的併發症。

如果您或家人需要接受手術，特別是有以下情況的人，術前基因檢測更是不可或缺：

•有家族血栓病史或曾經年輕時不明原因血栓。

•曾經因避孕藥或懷孕出現血栓問題。

•本身患有糖尿病、高血壓或其他慢性病。

透過基因檢測，我們可以提前篩查出 Protein C、Protein S 和 Factor V Leiden 基因的問題，並採取措施降低術後血栓風險，例如使用抗凝治療、縮短臥床時間或加強術後監測。這些看似簡單的調整，能夠有效避免術後併發症，甚至拯救生命。

了解基因 守護健康

每個人的基因決定了我們的身體差異，而這些差異也決定了我們在手術或特殊情況下的風險。了解自己的基因，是邁向健康的重要一步。如果您需要接受手術，請務必考慮基因檢測，這不僅是為了讓醫療團隊更有準備，也是為了給自己多一份保障。最後張家銘提醒，「基因不是命運，而是可以被科學管理的重要資訊。」

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