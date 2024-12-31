北市麻疹境外移入+1！足跡曝光 曾搭捷運明德站到奇岩站

台北市麻疹境外移入確定病例27日上午在北投區石牌路2段永和豆漿用餐，搭乘台北捷運紅線從明德站（見圖）到奇岩站。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府衛生局今（31）日公布新增1例麻疹境外移入確定病例，為50多歲本國籍女性，12月18日自越南旅遊返國，28日發燒、出疹就醫通報採檢，今天確診。台北市衛生局公布個案活動足跡，25日晚上到北投金太陽小吃店，27日上午於北投區石牌路2段永和豆漿用餐，搭乘台北捷運紅線自明德站到奇岩站，衛生局提醒曾於相關場所出入的民眾，進行自主健康管理到1月14日。

衛生局說明，越南、柬埔寨、泰國等亞洲部分國家，今年下半年麻疹疫情升溫，設籍台北市6個月以上未滿1歲的嬰兒，如有必要前往麻疹流行地區或國家，可於出發前帶幼兒到台北市立聯合醫院12區院外門診部由衛生局補助接種1劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）；但幼兒滿12個月後仍須按時程完成2劑公費MMR疫苗接種，返國後則進行健康管理18天。

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台北市衛生局掌握接觸者共214人，其中同住者1人，進行健康監測18天。衛生局說明，麻疹出疹前4天到後4天都具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7到18天，與確診者接觸後10到12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

衛生局提醒接觸者，如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心或衛生所安排就醫，就醫時應主動告知醫師接觸史。有關麻疹相關資訊可到「台北市衛生局官網/主題專區/傳染病防治/麻疹防治專區」查詢，或電洽1922、台北市防疫專線02-2375-3782。

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