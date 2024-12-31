自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》冬季腸胃病高峰 醫列「3大挑戰」給解方

2024/12/31 14:25

醫師表示，「腸胃炎病毒」、「腸胃血液減少，消化功能變差」、「年底忙碌、應酬所帶來的壓力胃痛」是冬季常見3大腸胃挑戰；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，「腸胃炎病毒」、「腸胃血液減少，消化功能變差」、「年底忙碌、應酬所帶來的壓力胃痛」是冬季常見3大腸胃挑戰；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季低溫，是腸胃病的高峰期，不少人在此時掛病號。醫師李柏賢針對冬天高機率發生3大腸胃挑戰「腸胃炎病毒」、「腸胃血液減少，消化功能變差」、「年底忙碌、應酬所帶來的壓力胃痛」給出建議，例如，想要預防腸病毒，吃火鍋或聚餐時，養成公筷母匙好習慣、勤洗手，有助預防病毒上身。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，最近是不是明顯感受到天氣冷得讓人直發抖？其實不只手腳需要保暖，「腸胃」也需要！他表示，冬天是腸胃病的高峰期，因為冷天氣會給我們的腸胃帶來3大挑戰：

「腸」見3大挑戰

●寒冷讓胃變「懶惰」：天氣一冷，血液會優先供應到重要的器官（心臟、大腦），導致腸胃的血流減少，消化功能跟著變差。就算吃得很少，卻有可能感覺腸胃仍然得像個氣球，或者老是胃食道逆流、打嗝不止。

建議：避免吃太油膩不好消化的食物，多喝溫湯或溫水，像是一碗暖呼呼的薑湯，就能幫助胃腸暖身，提升消化能力。但發炎性腸道疾病（IBD）患者不建議吃太多溫補的食物，像是薑母鴨、羊肉爐、十全大補湯，因為可能造成急性發作。

醫師提到，多喝溫湯或溫水，像是一碗暖呼呼的薑湯，有助胃腸暖身，提升消化能力！但發炎性腸道疾病（IBD）患者不建議吃太多溫補的食物，如薑母鴨；示意圖。（資料照）

醫師提到，多喝溫湯或溫水，像是一碗暖呼呼的薑湯，有助胃腸暖身，提升消化能力！但發炎性腸道疾病（IBD）患者不建議吃太多溫補的食物，如薑母鴨；示意圖。（資料照）

●冬季病毒很「狡猾」：冬季是腸胃炎病毒（如諾羅病毒）的大好時機，這些病毒特別「耐冷」，常透過未煮熟的食物、未洗手的手或共用的餐具偷偷進入你的體內。對於發炎性腸道疾病病友，冬季病毒和細菌感染（如流感）更常見，感染可能誘發免疫系統反應，導致IBD症狀惡化或急性發作。

建議：吃火鍋或聚餐時，筷子別直接伸進共用鍋裡「搶菜」，養成公筷母匙的習慣。飯前便後勤洗手，徹底打擊病毒。IBD病友記得要維持用藥，若有不適症狀，記得隨時聯絡個管師，提早回診。至診所看診時，也要盡量避免使用不必要的抗生素和非類固醇性止痛藥。

●壓力胃痛「冷不防」：年底忙碌加上節慶應酬喝酒，身心壓力直線飆升，這對胃腸來說就像雪上加霜。壓力會讓胃酸分泌增加，導致胃痛或胃食道逆流的症狀更嚴重。

建議：除了減少高油、高糖的應酬食物和適量飲酒。容易胃食道逆流和胃炎的患者，可以與醫師討論是否準備氫離子幫浦抑制劑，有症狀時或應酬前服用。然後，記得保持良好的紓壓管道，泡泡溫泉，甚至散步一下，都是冬天不錯的好方法。

3招保暖護腸 嘴饞吃冰要適量

●吃慢一點：細嚼慢嚥、少量多餐能減少胃負擔。

●保暖腹部：多穿一件衣服，避免冷風直吹肚子。中醫也強調「氣血得溫則行，遇寒則凝」，寒冷會導致血液循環變慢、氣機阻滯，容易引起疼痛或功能失調。

●避開冰品：不少人喜歡火鍋之後及寒流時溫暖的室內吃冰品，不過仍要謹記適量原則，避免造成胃腸不適，天氣冷的時候，腸胃也變得更敏感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中