健康網》冬季腸胃病高峰 醫列「3大挑戰」給解方

醫師表示，「腸胃炎病毒」、「腸胃血液減少，消化功能變差」、「年底忙碌、應酬所帶來的壓力胃痛」是冬季常見3大腸胃挑戰；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季低溫，是腸胃病的高峰期，不少人在此時掛病號。醫師李柏賢針對冬天高機率發生3大腸胃挑戰「腸胃炎病毒」、「腸胃血液減少，消化功能變差」、「年底忙碌、應酬所帶來的壓力胃痛」給出建議，例如，想要預防腸病毒，吃火鍋或聚餐時，養成公筷母匙好習慣、勤洗手，有助預防病毒上身。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，最近是不是明顯感受到天氣冷得讓人直發抖？其實不只手腳需要保暖，「腸胃」也需要！他表示，冬天是腸胃病的高峰期，因為冷天氣會給我們的腸胃帶來3大挑戰：

請繼續往下閱讀...

「腸」見3大挑戰

●寒冷讓胃變「懶惰」：天氣一冷，血液會優先供應到重要的器官（心臟、大腦），導致腸胃的血流減少，消化功能跟著變差。就算吃得很少，卻有可能感覺腸胃仍然得像個氣球，或者老是胃食道逆流、打嗝不止。

建議：避免吃太油膩不好消化的食物，多喝溫湯或溫水，像是一碗暖呼呼的薑湯，就能幫助胃腸暖身，提升消化能力。但發炎性腸道疾病（IBD）患者不建議吃太多溫補的食物，像是薑母鴨、羊肉爐、十全大補湯，因為可能造成急性發作。

醫師提到，多喝溫湯或溫水，像是一碗暖呼呼的薑湯，有助胃腸暖身，提升消化能力！但發炎性腸道疾病（IBD）患者不建議吃太多溫補的食物，如薑母鴨；示意圖。（資料照）

●冬季病毒很「狡猾」：冬季是腸胃炎病毒（如諾羅病毒）的大好時機，這些病毒特別「耐冷」，常透過未煮熟的食物、未洗手的手或共用的餐具偷偷進入你的體內。對於發炎性腸道疾病病友，冬季病毒和細菌感染（如流感）更常見，感染可能誘發免疫系統反應，導致IBD症狀惡化或急性發作。

建議：吃火鍋或聚餐時，筷子別直接伸進共用鍋裡「搶菜」，養成公筷母匙的習慣。飯前便後勤洗手，徹底打擊病毒。IBD病友記得要維持用藥，若有不適症狀，記得隨時聯絡個管師，提早回診。至診所看診時，也要盡量避免使用不必要的抗生素和非類固醇性止痛藥。

●壓力胃痛「冷不防」：年底忙碌加上節慶應酬喝酒，身心壓力直線飆升，這對胃腸來說就像雪上加霜。壓力會讓胃酸分泌增加，導致胃痛或胃食道逆流的症狀更嚴重。

建議：除了減少高油、高糖的應酬食物和適量飲酒。容易胃食道逆流和胃炎的患者，可以與醫師討論是否準備氫離子幫浦抑制劑，有症狀時或應酬前服用。然後，記得保持良好的紓壓管道，泡泡溫泉，甚至散步一下，都是冬天不錯的好方法。

3招保暖護腸 嘴饞吃冰要適量

●吃慢一點：細嚼慢嚥、少量多餐能減少胃負擔。

●保暖腹部：多穿一件衣服，避免冷風直吹肚子。中醫也強調「氣血得溫則行，遇寒則凝」，寒冷會導致血液循環變慢、氣機阻滯，容易引起疼痛或功能失調。

●避開冰品：不少人喜歡火鍋之後及寒流時溫暖的室內吃冰品，不過仍要謹記適量原則，避免造成胃腸不適，天氣冷的時候，腸胃也變得更敏感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法