限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》3招管理瘦素擺脫易胖體質！ 醫：躺著變瘦是真的
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕吃再多，也都吃不飽？初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜表示，可能是瘦素阻抗在作祟！瘦素能降低飢餓感，但當體內脂肪過多，瘦素濃度持續偏高，身體就會啟動保護機制，減少大腦瘦素受體，降低受體敏感性，而出現瘦素阻抗情況，不知不覺中越吃越多。因此做好瘦素管理，像是均衡飲食、每天睡滿7小時及補充Omega-3食物，便可擺脫肥胖體質。
何謂瘦素？許芷瑜在Youtube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發文說明，瘦素是由脂肪細胞分泌，與大腦的受體結合，能讓身體知道我們的能量是夠用的，以降低飢餓感，停止進食。
請繼續往下閱讀...
許芷瑜進一步解釋，當體內脂肪過多，瘦素濃度持續偏高，身體就會啟動保護機制，減少大腦瘦素受體，降低受體敏感性，而出現瘦素阻抗情況，此時會使飽足感訊號下降，飽的感覺來得很慢，不知不覺中反倒吃得更多。
如何改善肥胖與瘦素阻抗，反覆發生的惡性循環？許芷瑜教3招避免，包括：均衡飲食、每天至少睡7小時，並適量補充富含Omega-3食物：
●均衡飲食：吃錯或過度節食都可能導致瘦素分泌異常，影響飽足感訊號，因此要選對食物，注重營養比例，不要過度節食，吃到8分飽。
●每天至少睡7小時：睡覺時，身體為了不讓你餓醒，會穩定分泌瘦素，相對地，睡眠不足就會影響瘦素分泌，因此一定要保持足夠睡眠。
●補充Omega-3食物：多吃富含Omega-3食物，如鮭魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃等，都可以抑制慢性發炎，促脂肪氧化、減少儲存，降低瘦素阻抗。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應