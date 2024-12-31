健康網》3招管理瘦素擺脫易胖體質！ 醫：躺著變瘦是真的

醫師指出，睡覺時，身體為了不讓你餓醒，會穩定分泌瘦素，因此睡眠充足有助於改善瘦素阻抗問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃再多，也都吃不飽？初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜表示，可能是瘦素阻抗在作祟！瘦素能降低飢餓感，但當體內脂肪過多，瘦素濃度持續偏高，身體就會啟動保護機制，減少大腦瘦素受體，降低受體敏感性，而出現瘦素阻抗情況，不知不覺中越吃越多。因此做好瘦素管理，像是均衡飲食、每天睡滿7小時及補充Omega-3食物，便可擺脫肥胖體質。

何謂瘦素？許芷瑜在Youtube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發文說明，瘦素是由脂肪細胞分泌，與大腦的受體結合，能讓身體知道我們的能量是夠用的，以降低飢餓感，停止進食。

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許芷瑜進一步解釋，當體內脂肪過多，瘦素濃度持續偏高，身體就會啟動保護機制，減少大腦瘦素受體，降低受體敏感性，而出現瘦素阻抗情況，此時會使飽足感訊號下降，飽的感覺來得很慢，不知不覺中反倒吃得更多。

醫師表示，鮭魚富含Omega-3，可抑制慢性發炎，促脂肪氧化、減少儲存，降低瘦素阻抗；示意圖。（圖取自photoAC）

如何改善肥胖與瘦素阻抗，反覆發生的惡性循環？許芷瑜教3招避免，包括：均衡飲食、每天至少睡7小時，並適量補充富含Omega-3食物：

●均衡飲食：吃錯或過度節食都可能導致瘦素分泌異常，影響飽足感訊號，因此要選對食物，注重營養比例，不要過度節食，吃到8分飽。

●每天至少睡7小時：睡覺時，身體為了不讓你餓醒，會穩定分泌瘦素，相對地，睡眠不足就會影響瘦素分泌，因此一定要保持足夠睡眠。

●補充Omega-3食物：多吃富含Omega-3食物，如鮭魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃等，都可以抑制慢性發炎，促脂肪氧化、減少儲存，降低瘦素阻抗。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜。（初日診所提供）

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