健康網》天氣變冷小弟弟「沒凍頭」？ 醫授4招來幫忙

醫師解釋，為了維持核心體溫，身體會優先供應血液至重要器官，因此勃起時可能會有硬挺度減弱感受，間接影響性表現；情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷，不只弟弟縮水，性能力也降低？泌尿科醫師陳忠佐解釋，當氣溫變低，為了維持核心體溫，身體會優先供應血液至重要器官，因此勃起時可能會有硬挺度減弱感受，間接影響性表現；對此，他分享4招，做好保暖、透過運動或泡湯強化血液循環、調適心理及情緒、或尋求專業醫師協助，都是有效做法。

天冷GG變小性慾降低很正常

泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，天氣一冷，人體為了減少熱量流失，皮膚表面的血管會收縮，血液流向生殖器的量也會減少，加上寒冷使陰莖和陰囊的皮膚緊縮，因此陰莖和陰囊的外觀尺寸會暫時縮小；另外提睪肌為了保持睪丸的適宜溫度，會收縮讓睪丸可以拉近身體保暖。

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陳忠佐進一步解釋，當氣溫降低時，為了維持核心體溫，身體會優先把血液和能量集中供應至重要器官：例如心臟和腦部；導致外周血流減少、血液更難流向生殖器部位，因此可能會有勃起時堅挺度減弱的感受，間接影響性表現；若日常沒有運動習慣，甚至可能會覺得有些力不從心。

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此外，冬季寒冷、日照減少，人體的新陳代謝會因爲寒冷減緩；也有小部分人可能會因為氣候產生情緒低落或季節性情緒障礙的現象，進而影響性慾。

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4招有凍頭 保暖、運動很重要

​●保暖要做好：選擇保暖內衣褲、發熱衣褲，特別是能保護陰囊和生殖器的衣物，減少因爲寒冷引起的血管收縮。若體溫穩定、血液循環改善，壓力荷爾蒙水平下降，都有助於恢復性慾和性功能。

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●加強血液循環：運動能有效增加血液循環，從而對性功能降低的問題起到舒緩作用。特別是有氧運動，如跑步、游泳，都能增強心血管系統的健康，使血管更具彈性，促進全身血液流動，也改善生殖器官的血液供應。另外熱敷、泡溫水澡也有助於提高身體溫度，促進局部血液循環。

醫師提到，除了有氧運動，熱敷、泡溫水澡也有助於提高身體溫度，促進局部血液循環，幫助提升性能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

​●心理和情緒調適：壓力、焦慮和抑鬱等負面情緒都會讓壓力荷爾蒙增加，抑制性慾與性反應；適時地休息放鬆調適心情、理解並重建性自信可以幫助情緒穩定，並且平衡荷爾蒙分泌。​

●尋求專業醫師幫助：對於性能力不滿意，當然也可以尋求專業醫師的幫助。

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