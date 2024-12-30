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藍白拚老人免繳健保費 衛福部：健保恐提前破產 被迫調漲費率

2024/12/30 18:28

衛福部次長林靜儀表示，老福法若修法通過，健保將提前破產。（記者林惠琴攝）

衛福部次長林靜儀表示，老福法若修法通過，健保將提前破產。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕藍白力推「」修法調整綜合所得稅率20%以下長者免繳健保費，引發各界反彈，國民黨團再提改為65歲以上且所得稅率未達5%適用，預計明天立院闖關。衛福部今（30日）大動作召開記者會表示，不論是補助所得稅率20%或5%以下的長者健保費，都會加速健保於2026年破產，必須調漲健保費。

衛福部次長林靜儀表示，原定2026年健保安全準備金仍可支應1.15個月的保險給付，符合法定至少1個月的水準，但若老福法修法通過，估算所得稅率20%以下、5%以下長者免繳健保費，明年將影響健保財務約540億元、241億元，2026年健保安全準備金也會分別降為負0.29個月、0.51個月，造成健保提前破產。

林靜儀也列舉明年健保規劃給付項目，包含新醫療科技、罕病藥費及特材、精神科長效針劑藥費、西醫醫療資源不足地區改善方案與醫療服務提升計畫、山地離島地區醫療給付效益提升計畫，以及居家醫療、在宅急症照護試辦等，合計425.28億元，但老福法修法衝擊財務就上看540億元，這些支出可能受到影響。

「免納稅不等於窮老人！」林靜儀也強調，月退小於81.4萬元不計所得，加上每人免稅額9.2萬元（70歲以上13.8萬元）、單身標準扣除額12.4萬元，等於老人年收入可能大於100萬元，但仍為免納稅對象，若補助這些人健保費，不只存在世代不公平的問題、破壞健保量能負擔的精神，也影響健保永續。

明年健保醫療給付費用列舉。（衛福部提供）

明年健保醫療給付費用列舉。（衛福部提供）

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