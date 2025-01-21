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健康網》指甲橫紋透露身體警訊！ 醫：超過6個月快檢查

2025/01/21 13:46

醫師指出，博氏線為凹凸不平的橫紋，表示指甲生長曾經暫停，可能原因包含壓力過大、營養不足、皮膚疾病、糖尿病或心臟病等慢性病問題；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，博氏線為凹凸不平的橫紋，表示指甲生長曾經暫停，可能原因包含壓力過大、營養不足、皮膚疾病、糖尿病或心臟病等慢性病問題；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節將至，許多家庭開始大掃除，卻在此時發現指甲粗糙，甚至多了幾條「橫紋」？醫師陳昱彰分享指甲橫紋3種類，米氏線（Mees' lines）、博氏線（Beau's lines）、假性白甲症（Pseudoleukonychia）對健康皆有不同影響，提醒民眾，如果橫紋持續3到6個月未改善，建議檢查是否有慢性疾病、營養不良或壓力等問題。

義大醫院減重中心、家庭暨社區醫學部主治醫師陳昱彰在臉書專頁「陳昱彰醫師」指出，指甲出現橫紋別以為只是清潔劑用太多！其實指甲上的變化，也可能透露健康狀況。

●米氏線：平滑的白色橫紋，沒有凹凸感，會隨指甲生長往外移動。

可能原因包含暴露於毒性物質（如砷、鉛、重金屬中毒）、接受化療或患有嚴重疾病（如腎衰竭）、 營養不良（如缺乏維生素）。

●博氏線：為凹凸不平的橫紋，表示指甲生長曾經暫停。

可能原因涵括慢性疾病如糖尿病、心臟病、甲狀腺問題等；壓力過大如重大事件、焦慮等；營養不足如缺鋅、缺鈣或蛋白質；皮膚疾病如濕疹、乾癬或感染。

●假性白甲症：指甲表面因真菌感染或化學物質沾附變白，隨指甲長出而消失，通常問題不大。

陳昱彰表示，如果橫紋持續3到6個月未改善，建議檢查是否有慢性疾病、營養不良或壓力問題。並改善日常生活習慣；均衡飲食，多吃富含蛋白質、鋅和鈣的食物；減少壓力，保持規律作息；避免咬指甲或用力修剪指甲、使用手套避免清潔劑；必要時就醫，若問題嚴重或懷疑是其他疾病，請尋求皮膚科醫師協助診斷。

醫師表示，如果出現指甲橫紋，建議均衡飲食，多吃富含蛋白質、鋅和鈣的食物；示意圖。（資料照）

醫師表示，如果出現指甲橫紋，建議均衡飲食，多吃富含蛋白質、鋅和鈣的食物；示意圖。（資料照）

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