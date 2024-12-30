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健康網》0-6歲關鍵期！ 國健署籲定期帶孩子做發展篩檢

2024/12/30 21:17

國健署指出，在0至6歲期間，家長應帶孩子按時接受6次由專業醫師提供的發展篩檢服務，及早發現可能的異常；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，在0至6歲期間，家長應帶孩子按時接受6次由專業醫師提供的發展篩檢服務，及早發現可能的異常；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕0至6歲是孩子身心發展的關鍵時期，許多特質將在這段時期逐漸形塑，對日後的成長有深遠影響。國民健康署於臉書專頁提醒家長，記得定期帶孩子接受兒童發展篩檢，掌握3道重要關卡：發展監測、發展篩檢、發展評估，與醫護人員共同守護孩子的發展，確保孩子健康成長。

3道關卡 掌握兒童發展狀況

1. 發展監測：

家長可依據《兒童健康手冊》指引，觀察並記錄孩子的日常發展狀況，如行為、語言及肢體動作等。

2. 發展篩檢：

在0至6歲期間，家長應帶孩子按時接受6次由專業醫師提供的發展篩檢服務，及早發現可能的異常。

3. 發展評估：

若篩檢中發現疑似發展遲緩，應迅速轉介至專業團隊進行進一步診斷與評估，以掌握最佳療育時機。

定期篩檢 揪出潛在問題

國健署強調，家長定期帶孩子進行發展篩檢，不僅有助於全面掌握孩子的發展狀況，還能及早發現問題並提供適當的協助，讓孩子能健康快樂地成長。有關兒童發展篩檢的更多資訊，家長可參考《兒童健康手冊》或諮詢當地的醫療單位，攜手確保孩子的美好未來！

國健署說，若篩檢中發現疑似發展遲緩，應迅速轉介至專業團隊進行進一步診斷與評估，以掌握最佳療育時機；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說，若篩檢中發現疑似發展遲緩，應迅速轉介至專業團隊進行進一步診斷與評估，以掌握最佳療育時機；圖為情境照。（圖取自freepik）

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