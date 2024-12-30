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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》祖孫三代都罹糖尿病 醫：血糖不控制小心腎病變

2024/12/30 19:01

醫師指出，當糖化血色素越低（小於6，或6.5以下），腎臟病發生的機會越低；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，當糖化血色素越低（小於6，或6.5以下），腎臟病發生的機會越低；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕祖孫三代都罹患糖尿病，一同到診所就醫。80幾歲的阿嬤糖尿病多年，目前是慢性腎病第4期，50幾歲的兒子則是控制不佳，開立的藥物一週常只服用3、4次，並已出現蛋白尿；30歲孫女更是不吃藥，飲食也未控制，糖化血色素飆高。讓醫師林軒任提醒如果兒子和孫女，血糖控制不好，再幾年後腎臟功能都會變差，最終演變成阿嬤的狀況。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文指出，其實類似狀況不僅發生在上述家庭，由於糖尿病的病程緩慢，很多人對糖尿病的病識感相當低，又擔心吃太多血糖藥會傷腎，索性不吃藥，其實這個觀念是錯的。

腎絲球過濾率數值高「不是回春」

林軒任指出，糖尿病腎病變是糖尿病常見的併發症之一，糖尿病造成的腎臟病，最初會以腎絲球過濾率超標表現。因為一開始腎臟為了把這些糖分全部排掉，開啟超過濾狀態，使得腎絲球過濾率大於130（正常值為100到120），但是超過濾狀態僅能維持3至5年，之後就會出現蛋白尿，接著腎絲球過濾率就會慢慢下降。

也就是說，假設你有糖尿病，做健康檢查發現腎絲球過濾率140，這個時候不要誤以為腎臟回春了！因為這已經是早期糖尿病腎病變的警訊，代表腎臟已經開啟超過濾狀態。每個人出現糖尿病腎病變的時間點都不一樣，取決於糖尿病控制程度。有些人糖尿病控制得好，平均血糖100以下，基本上不會造成腎臟的負擔；但當平均血糖超過100，甚至到200、300，就會加速腎臟受損程度。

醫師提到，有些人糖尿病控制得好，平均血糖100以下，基本上不會造成腎臟的負擔；但當平均血糖超過100，甚至到200、300，就會加速腎臟受損程度；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提到，有些人糖尿病控制得好，平均血糖100以下，基本上不會造成腎臟的負擔；但當平均血糖超過100，甚至到200、300，就會加速腎臟受損程度；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

糖尿病腎病變4警訊

●糖分控制非常差：糖化血色素總是大於7.5，甚至8，因為糖分控制太差，會加重腎臟負擔，腎臟隨時都可能壞掉。

●家族史：假如家族有人得糖尿病，且腎臟也壞掉，就要特別注意自己會不會也是那個族群。

●有蛋白尿：當出現蛋白尿，就代表罹患糖尿病腎病變。

●當發現腎絲球過濾率飆高，而且已經有糖尿病大於3年，此時就是早期的腎臟病。

糖友3招避免腎臟病

●好好控制糖尿病：當糖化血色素越低（小於6，或6.5以下），腎臟病發生的機會就會越低。

●遵照醫囑服用血糖藥。

●低蛋白飲食。

林軒任表示，控糖的確不容易，但只要及早治療用藥，遵從醫囑，都有機會逆轉糖尿病，也會讓未來的生活輕鬆許多。

醫師提醒糖友，想要預防腎臟病，一定要遵照醫囑服用血糖藥；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提醒糖友，想要預防腎臟病，一定要遵照醫囑服用血糖藥；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

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