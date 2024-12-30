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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

守護新北市民健康 明年5大癌症篩檢適用年齡擴大

2024/12/30 17:32

新北市衛生局針對癌症與成人預防保健篩檢，明年起擴大適用年齡並新增篩檢項目，提供完善的健康保障。（衛生局提供）

新北市衛生局針對癌症與成人預防保健篩檢，明年起擴大適用年齡並新增篩檢項目，提供完善的健康保障。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局針對癌症與成人預防保健篩檢，明年起擴大適用年齡並新增篩檢項目，提供完善的健康保障，包含成人健康檢查擴大補助30至39歲族群，每5年1次健康檢查，及5癌症篩檢適用年齡再擴大。

衛生局長陳潤秋表示，為提升市民健康，推動多項癌症篩檢計畫，包括高風險族群進行肺癌篩檢；與淡水馬偕醫院合作完成HPV檢測計畫，為女性健康提供更多保障，還有大腸癌篩檢年齡自45歲開始，全面守護市民健康。

此外，目前已有1000多家醫療院所可提供篩檢服務，確保篩檢後的診療資源完整到位，全力降低癌症發生率與死亡率，守護每個家庭的未來。篩檢資格與詳細資訊，可至官網查詢成人健檢癌症篩檢

衛生局健康管理科長陳欣蓉說明，「大腸癌篩檢」的糞便潛血檢查，適用年齡為45至74歲，有家族史者從40歲起開始篩檢；「子宮頸癌篩檢」25至29歲女性每3年進行抹片檢查，35、45、65歲則額外進行HPV檢測；「口腔癌篩檢」30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，進行檢查；「乳癌篩檢」乳房X光攝影篩檢年齡範圍為40至74歲女性；「肺癌篩檢」放寬年齡與吸菸史條件，有家族史者篩檢年齡女性40-74歲，男性45-74歲，另，50-74歲重度吸菸者，每年20包以上者，也符合資格。

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