健康網》「看2處」辨別蔥、蒜、韭！ 底部唯獨它不同

農糧署表示，青蒜的葉片呈實心扁平，底部蒜白橢圓膨起；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕綠白相間的蔥、蒜、韭，是料理常用的搭配食材。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享如何分辨3者差異，可以仔細觀察「葉片形狀」和「底部有無膨起」。青蔥的葉片呈中空管狀，蔥白的粗細一致；青蒜的葉片呈實心扁平，底部蒜白橢圓膨起；韭菜的葉片扁平柔軟，韭白細長粗細一致。

青蔥

農糧署指出，蔥的營養有鉀、維生素 A、C 及膳食纖維；植株含有揮發性的硫化物，吃起來口感較嫩，辛辣中帶清甜。常為料理增色添香，可以生食、拌炒、做醬、包水餃、煮湯，或用於炒菜調味。

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全台各地都有種植青蔥，北部早期種植最多的北蔥，目前以南部較多，主要產季於6-11月。因喜歡濕地也叫「水蔥」，水分較少、較有脆度。

農糧署指出，蔥的營養有鉀、維生素 A、C 及膳食纖維，其葉片呈中空管狀，蔥白的粗細一致；示意圖。（圖取自photoAC）

青蒜

口感軟嫩，適合炒菜、煮湯，或搭配香腸、烏魚子生食。農糧署說，當青蒜繼續生長，中央會開始伸長、長出花莖，這個時候採收稱為「蒜薹」，蒜味濃郁、脆嫩辛辣，適合搭配肉類拌炒、煮螺肉蒜；隨著養分逐漸輸往地下的蒜球，地上的蒜葉葉尖逐漸枯黃，則成為料理中常見的「蒜頭」。

農糧署表示，雖然台灣蒜頭產季集中在3-4月，但經過乾燥處理，可持續延長供應至11月。大蒜種類依莖葉挺直程度，又可再分為「硬骨蒜」及「軟骨蒜」，硬骨蒜主要供採收蒜頭用；軟骨蒜供收穫青蒜或蒜薹用，不同種類的大蒜，用途大不同。

農糧署表示，雖然台灣蒜頭產季集中在3-4月，但經過乾燥處理，可持續延長供應至11月；圖為彰化紅蒜頭，示意圖。（資料照）

韭菜

農糧署提到，冬季因生長時間長、日夜溫差大，收成的韭菜口感鮮甜軟嫩，帶濃郁辛香。以莖葉為食用部位，常用於拌炒、包水餃，或韭菜盒子等小吃。

依栽種環境不同，又可分為「青頭」和「白頭」，前者韭白較少、葉片較小，香氣較濃；後者韭白較多、葉片較大，口感較嫩，皆以呂宋種為主要品種。

農糧署表示，韭菜的葉片扁平柔軟，韭白細長粗細一致，以莖葉為食用部位；示意圖。（資料照）

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