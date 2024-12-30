半月板治療新突破！ 北醫附醫從膠水黏傷口發想登期刊

北醫附醫研究團隊研發出特殊的注射式組織膠，接下來希望盡快進入臨床試驗階段。（北醫附醫提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球星楚奧特（Mike Trout）及巴西足球巨星內馬爾（Neymar）都曾因半月板破裂成為焦點。台北醫學大學附設醫院的研究團隊以組織膠水黏合撕裂傷口發想，研發出特殊的注射式組織膠，可望為半月板損傷治療帶來突破，研究成果已發表於國際期刊《國際生物大分子期刊》（International Journal of Biological Macromolecules）。

北醫附醫骨科部運動醫學科醫師吳家麟表示，半月板是指膝蓋內側的兩塊半圓弧形軟骨，主要作用是消散膝蓋載荷力及吸收震盪，讓跑步或跳躍時有緩衝作用；半月板破裂可分為創傷性與退化性，是膝關節常見問題，尤其在運動員與老年人的發病率較高。

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吳家麟指出，小範圍的半月板破裂，部分病人可自行恢復，但若範圍較大，膝關節可能疼痛、腫脹、無法伸直，需考慮部分半月板切除或修補，而半月板後角根部破損，恐導致膝關節退化及提早老化，亦是人工關節置換的重要原因之一。

吳家麟指出，傳統經脛骨隧道縫合術是目前常用於半月板後角根部破損修復的方法之一，經脛骨隧道將縫線拉出並固定，減少破裂處位移，提供良好的初期穩定性，但對於嚴重撕裂缺損的病患較不理想，且可能需要較長的康復期，而膕肌腱移植重建技術有助保持修復結構的穩定性，最大承載力與康復計畫卻也須審慎評估。

吳家麟提到，在手術時發想，現行可以組織膠水黏合撕裂的傷口，同樣原理或許可嘗試運用於半月板的修復，進而與時任運動醫學科研究員的北醫大助理教授翁培鈞展開相關研究，以創新材料設計，成功開發出以幾丁質鹽酸鹽（ChitHCl）和氧化葡聚糖（DDA）組合的注射式組織膠。

吳家麟表示，此款組織膠在進行動物模型實驗時，展現出極佳的組織黏附強度和細胞相容性，明顯提升半月板組織的再生能力，而研究結果也顯示，組織膠在膝關節負重條件下能有效維持膠體結構，避免因腫脹而導致黏附失效，為臨床應用奠定堅實的基礎，接下來希望盡快進入臨床試驗階段。

北醫附醫運動醫學科醫師吳家麟（左）與北醫大助理教授翁培鈞（右）開發出可望治療半月板損傷的注射式組織膠。（北醫附醫提供）

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