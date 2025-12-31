自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高雄智慧救心網「跨院即時心電圖判讀」打造行動急診室新模式

2025/12/31 16:56

疑似急性心肌梗塞的病人在救護車上，由救護人員執行12導程心電圖檢測並即時上傳，提前為患者爭取黃金救命時間。（高醫提供）

疑似急性心肌梗塞的病人在救護車上，由救護人員執行12導程心電圖檢測並即時上傳，提前為患者爭取黃金救命時間。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕心臟疾病長年高居國人十大死因之列，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，中央健康保險署與高雄市積極推動「高雄智慧救心網」，整合消防救護、醫療院所與醫師即時判讀機制，讓救護車化身為「行動急診室」，累計2024年至2025年11月，共搶救了212例急性心肌梗塞病人。

高醫急診醫學部劉冠廷內科主任表示，唯有與時間賽跑，掌握黃金搶救時間，才能大幅提升存活率，60歲男子於2025年9月間胸悶、冒冷汗，救護員到院前採取心電圖並上傳，經雲端判讀確診為ST段上升心肌梗塞，醫師線上指示用藥，患者抵達高醫後緊急心導管手術，經置放支架後成功打通血管，術後4天即順利出院。

高醫積極建立整合式照護模式，並研發AI驅動的心跳停止風險預測模型，透過「高雄模式」的區域聯防，不僅有效掌握搶救時間，更讓急救責任醫院的處置流程無縫接軌，目標是讓心肌梗塞患者的救治成功率能夠提升，死亡風險進一步降低。

據統計，該系統共上傳了3525例心電圖，其中5分鐘內完成判讀比例達90.4%，搶救212例急性心肌梗塞病人，線上醫師指導用藥達81人次，有效提前啟動院內急救，顯示已落實「到院前救護車心電圖即時行動傳輸與線上判讀系統跨院合作計畫」。

急性心肌梗塞個案王先生（左）說明當時狀況，高醫心臟內科許栢超主任（右）說明專業醫療介入與到院前心電圖判讀的重要性，呈現「高雄模式」院前院中無縫接軌的實際成效。（高醫提供）

急性心肌梗塞個案王先生（左）說明當時狀況，高醫心臟內科許栢超主任（右）說明專業醫療介入與到院前心電圖判讀的重要性，呈現「高雄模式」院前院中無縫接軌的實際成效。（高醫提供）

